Los más "manijas" del zodiaco: estos 3 signos nunca quieren irse de una fiesta

Toda persona que organizó alguna vez una juntada en su casa conoce ese instante preciso: la música baja de volumen y empiezan a aparecer las camperas sobre la cama de invitados. Es la señal universal de que la noche llega a su fin.

Según la astrología, existen tres signos del zodiaco que directamente ignoran esa señal. No se trata de mala educación ni de falta de códigos: simplemente la están pasando tan bien que el concepto de "hora de irse" no figura en su vocabulario.

Los 3 signos que nunca quieren irse de una fiesta

Tauro

Si la fiesta transcurre en una casa, Tauro juega de local en cualquier living que pise. Regido por Venus, este signo de tierra prioriza el placer, la comodidad y el buen comer por encima de casi todo. Apenas detecta que queda comida guardada, una copa servida y un sillón mullido, deja de encontrarle sentido a la idea de salir a la intemperie.

La razón de fondo es simple: odia cortar de manera abrupta los momentos placenteros y se convierte en el rey indiscutido de la sobremesa infinita. Mientras la charla fluya y el ambiente se mantenga cálido, Tauro va a funcionar como un elemento decorativo más de la casa, con frase de cabecera incluida: "¿Quedó algo de helado en el freezer? Yo me quedo un rato más a hacerle compañía al dueño de casa".

Mientras la mayoría ya busca las llaves del auto y las camperas, hay tres signos del zodiaco que se acomodan en el sillón, la cocina o al lado del parlante, decididos a quedarse un buen rato más en la casa ajena.

Géminis

Para Géminis, las conversaciones que realmente importan no suceden en la pista de baile, sino amontonadas en la cocina de una casa ya entrada la madrugada. Mercurio, su planeta regente, le regala una curiosidad incansable y una energía social que, lejos de agotarse, parece recargarse con el chisme y el debate nocturno.

Géminis sabe que cuando la fiesta grande se apaga, recién ahí arranca la charla profunda, y no está dispuesto a irse a dormir arriesgándose a perderse la mejor confidencia de la noche. Su frase preferida lo delata sin vueltas: "No, pará, no te vayas, que recién ahora nos pusimos a hablar de verdad. ¿Alguien quiere café?".

Sagitario

A diferencia de los boliches con horarios estrictos, una casa le ofrece a Sagitario la libertad absoluta que tanto necesita. Regido por Júpiter, el planeta del exceso y la aventura, este signo siempre está convencido de que lo mejor de la noche todavía no llegó. Apenas la música empieza a bajar, es capaz de proponer juegos de mesa, una ronda de karaoke o directamente un debate filosófico improvisado.

La clave de por qué no se va nunca temprano está en su optimismo desmedido: para Sagitario la noche siempre es joven, aunque el sol ya esté asomando. Como estrategia extra, suele ofrecerse a "ayudar a juntar los vasos" con tal de estirar la estadía un rato más, mientras lanza su frase distintiva: "¡¿Cómo que nos vamos?! Hacete unos mates que recién arranca la segunda mitad".