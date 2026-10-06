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FINANZAS EN JAQUE

Los signos del zodiaco que tendrán más gastos impulsivos durante octubre y deberán cuidar el bolsillo

Las tentaciones estarán a la orden del día y algunas personas podrían dejarse llevar por compras inesperadas. La clave estará en pensar dos veces antes de sacar la billetera.

Maia Burczynsky
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Octubre llega con una fuerte energía que puede despertar las ganas de darse gustos, renovar objetos y aprovechar oportunidades

Sin embargo, para algunos signos del zodíaco, esa necesidad de disfrutar podría convertirse en una seguidilla de compras compulsivas y desorden económico.

Ante este contexto, la astrología recomienda organizar las cuentas y evitar decisiones apresuradas para llegar a fin de mes sin sobresaltos.

&nbsp; Top 3 de signos que podrían gastar de más en octubre.&nbsp;
  Top 3 de signos que podrían gastar de más en octubre. 

Leo 

Los nacidos bajo este signo podrían atravesar octubre con ganas de darse gustos, renovar algunas pertenencias o invertir más dinero de lo habitual en salidas y entretenimiento

El desafío estará en diferenciar los deseos de las verdaderas necesidades. Antes de realizar un gasto importante, será conveniente esperar unas horas, revisar el presupuesto y analizar si realmente vale la pena. 

&nbsp;Leo deberá controlar las tentaciones y evitar compras innecesarias durante octubre.
 Leo deberá controlar las tentaciones y evitar compras innecesarias durante octubre.

Libra

El dinero podría irse principalmente en cuestiones vinculadas con la estética, la ropa, el hogar y los encuentros sociales. Octubre puede despertar sus ganas de renovar, decorar o darse algunos gustos, especialmente cuando aparezcan promociones difíciles de ignorar.

Esto no significa que tenga que privarse de todo. El secreto estará en establecer un monto destinado al disfrute y respetarlo. Tener un límite previamente definido permitirá que pueda darse algún gusto sin comprometer otros gastos importantes.

&nbsp;Libra tendrá que encontrar un equilibrio entre darse gustos y cuidar sus finanzas.
 Libra tendrá que encontrar un equilibrio entre darse gustos y cuidar sus finanzas.

Sagitario

El espíritu aventurero podría trasladarse directamente a sus finanzas. Viajes, escapadas, cenas, recitales o planes improvisados pueden convertirse en una fuerte tentación durante octubre y generar movimientos de dinero que no estaban previstos.

La recomendación será evitar el clásico "después veo cómo lo pago". Organizar las actividades con anticipación y comparar precios puede marcar una diferencia. También será importante prestar especial atención al uso de tarjetas y cuotas.

&nbsp;Sagitario podría sentirse tentado por viajes, salidas y planes inesperados que impacten en su bolsillo.
 Sagitario podría sentirse tentado por viajes, salidas y planes inesperados que impacten en su bolsillo.

Cinco consejos para cuidar el bolsillo 

  • Establecer un presupuesto: definir cuánto dinero puede destinarse a compras, salidas y entretenimiento antes de comenzar a gastar.
  • Aplicar la regla de las 24 horas: ante una compra que no sea necesaria, esperar un día antes de tomar la decisión.
  • Evitar abusar de las cuotas: un gasto pequeño puede transformarse en una carga cuando se acumula con otros pagos.
  • Comparar antes de comprar: revisar precios y promociones ayuda a determinar si una supuesta oportunidad realmente conviene.
  • Reservar dinero para imprevistos: separar una parte de los ingresos permitirá afrontar gastos inesperados sin alterar todo el presupuesto.
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