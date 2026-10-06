Los signos del zodiaco que tendrán más gastos impulsivos durante octubre y deberán cuidar el bolsillo
Las tentaciones estarán a la orden del día y algunas personas podrían dejarse llevar por compras inesperadas. La clave estará en pensar dos veces antes de sacar la billetera.
Octubre llega con una fuerte energía que puede despertar las ganas de darse gustos, renovar objetos y aprovechar oportunidades.
Sin embargo, para algunos signos del zodíaco, esa necesidad de disfrutar podría convertirse en una seguidilla de compras compulsivas y desorden económico.
Ante este contexto, la astrología recomienda organizar las cuentas y evitar decisiones apresuradas para llegar a fin de mes sin sobresaltos.
Leo
Los nacidos bajo este signo podrían atravesar octubre con ganas de darse gustos, renovar algunas pertenencias o invertir más dinero de lo habitual en salidas y entretenimiento.
El desafío estará en diferenciar los deseos de las verdaderas necesidades. Antes de realizar un gasto importante, será conveniente esperar unas horas, revisar el presupuesto y analizar si realmente vale la pena.
Libra
El dinero podría irse principalmente en cuestiones vinculadas con la estética, la ropa, el hogar y los encuentros sociales. Octubre puede despertar sus ganas de renovar, decorar o darse algunos gustos, especialmente cuando aparezcan promociones difíciles de ignorar.
Esto no significa que tenga que privarse de todo. El secreto estará en establecer un monto destinado al disfrute y respetarlo. Tener un límite previamente definido permitirá que pueda darse algún gusto sin comprometer otros gastos importantes.
Sagitario
El espíritu aventurero podría trasladarse directamente a sus finanzas. Viajes, escapadas, cenas, recitales o planes improvisados pueden convertirse en una fuerte tentación durante octubre y generar movimientos de dinero que no estaban previstos.
La recomendación será evitar el clásico "después veo cómo lo pago". Organizar las actividades con anticipación y comparar precios puede marcar una diferencia. También será importante prestar especial atención al uso de tarjetas y cuotas.