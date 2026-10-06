Los signos del zodiaco que tendrán más gastos impulsivos durante octubre y deberán cuidar el bolsillo

Octubre llega con una fuerte energía que puede despertar las ganas de darse gustos, renovar objetos y aprovechar oportunidades.

Sin embargo, para algunos signos del zodíaco, esa necesidad de disfrutar podría convertirse en una seguidilla de compras compulsivas y desorden económico.

Ante este contexto, la astrología recomienda organizar las cuentas y evitar decisiones apresuradas para llegar a fin de mes sin sobresaltos.

Top 3 de signos que podrían gastar de más en octubre.

Leo

Los nacidos bajo este signo podrían atravesar octubre con ganas de darse gustos, renovar algunas pertenencias o invertir más dinero de lo habitual en salidas y entretenimiento.

El desafío estará en diferenciar los deseos de las verdaderas necesidades. Antes de realizar un gasto importante, será conveniente esperar unas horas, revisar el presupuesto y analizar si realmente vale la pena.

Leo deberá controlar las tentaciones y evitar compras innecesarias durante octubre.

Libra

El dinero podría irse principalmente en cuestiones vinculadas con la estética, la ropa, el hogar y los encuentros sociales. Octubre puede despertar sus ganas de renovar, decorar o darse algunos gustos, especialmente cuando aparezcan promociones difíciles de ignorar.

Esto no significa que tenga que privarse de todo. El secreto estará en establecer un monto destinado al disfrute y respetarlo. Tener un límite previamente definido permitirá que pueda darse algún gusto sin comprometer otros gastos importantes.

Libra tendrá que encontrar un equilibrio entre darse gustos y cuidar sus finanzas.

Sagitario

El espíritu aventurero podría trasladarse directamente a sus finanzas. Viajes, escapadas, cenas, recitales o planes improvisados pueden convertirse en una fuerte tentación durante octubre y generar movimientos de dinero que no estaban previstos.

La recomendación será evitar el clásico "después veo cómo lo pago". Organizar las actividades con anticipación y comparar precios puede marcar una diferencia. También será importante prestar especial atención al uso de tarjetas y cuotas.

Sagitario podría sentirse tentado por viajes, salidas y planes inesperados que impacten en su bolsillo.

Cinco consejos para cuidar el bolsillo

Establecer un presupuesto: definir cuánto dinero puede destinarse a compras, salidas y entretenimiento antes de comenzar a gastar.

Aplicar la regla de las 24 horas: ante una compra que no sea necesaria, esperar un día antes de tomar la decisión.

Evitar abusar de las cuotas: un gasto pequeño puede transformarse en una carga cuando se acumula con otros pagos.

Comparar antes de comprar: revisar precios y promociones ayuda a determinar si una supuesta oportunidad realmente conviene.

Reservar dinero para imprevistos: separar una parte de los ingresos permitirá afrontar gastos inesperados sin alterar todo el presupuesto.