Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 5 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
CUIDADO

Los signos que deberán atravesar momentos de tensión durante los primeros días de octubre

La astrología anticipa una etapa de cambios y desafíos que podría poner a prueba la paciencia y el equilibrio de algunos signos.

Candela Lederer
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El comienzo de octubre puede traer días de mayor movimiento para algunas personas, con situaciones inesperadas que exigirán paciencia y capacidad para tomar decisiones.

Según la astrología, determinados signos del zodiaco atravesarán momentos de tensión durante esta etapa, aunque podrán encontrar la manera de recuperar el equilibrio y seguir adelante.

¿Cuáles son los signos que deberán superar tensiones en las primeras semanas de octubre?

¿Cuáles son los signos que deberán superar tensiones en las primeras semanas de octubre?

¿Cuáles son los signos que deberán superar tensiones en las primeras semanas de octubre?

Géminis

Los primeros días del mes podrían traer conversaciones incómodas y situaciones que pondrán a prueba la paciencia, especialmente en vínculos cercanos y decisiones personales importantes.

Será necesario evitar respuestas impulsivas y tomarse un tiempo antes de actuar. Mantener la calma permitirá ordenar las ideas y reducir conflictos innecesarios durante estos días.

Escorpio

Algunas situaciones pendientes podrían volver a aparecer y generar cierta incomodidad. Resolverlas de manera directa será importante para evitar que la tensión aumente.

La intensidad emocional podría estar más presente de lo habitual, por eso será conveniente cuidar las palabras, escuchar antes de reaccionar y evitar discusiones innecesarias.

Capricornio

Los primeros días de octubre podrían estar marcados por responsabilidades acumuladas y pequeños obstáculos que dificultarán avanzar al ritmo esperado en diferentes proyectos personales.

Aunque el panorama pueda resultar exigente, organizar prioridades ayudará a recuperar el control. Será importante no asumir más compromisos de los que realmente puede manejar.

Esta nota habla de:
1
Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
MIRÁ

Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

2
ANSES paga una ayuda económica a las personas sin trabajo que cumplan estos requisitos
BENEFICIO

ANSES paga una ayuda económica a las personas sin trabajo que cumplan estos requisitos

3
Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima
PREPARATE

Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima

4
Horror: degolló a su hija de 3 años en medio de una discusión con su pareja e intentó quitarse la vida
ESTREMECEDOR

Horror: degolló a su hija de 3 años en medio de una discusión con su pareja e intentó quitarse la vida

5
Pampita, entre la lluvia y la fe, volvió a participar de la Peregrinación a Luján: "En cada paso, descubrirse más adentro..."
POR LA RED

Pampita, entre la lluvia y la fe, volvió a participar de la Peregrinación a Luján: "En cada paso, descubrirse más adentro..."