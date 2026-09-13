La astrología señala que los movimientos planetarios pueden influir en el estado de ánimo y la manera en que cada persona atraviesa determinadas situaciones.

Durante los próximos días, algunos signos podrían sentirse más vulnerables y experimentar sus emociones con mayor intensidad.

Esta sensibilidad puede aparecer de distintas formas: más necesidad de afecto, recuerdos del pasado, cambios de humor o una mayor tendencia a darle vueltas a determinadas situaciones.

¿Cuáles son los signos que podrían atravesar estos días con las emociones a flor de piel?

Los signos que estarán más sensibles durante los próximos días.





Cáncer

La sensibilidad podría estar especialmente presente en los próximos días, sobre todo en cuestiones vinculadas con los afectos y los vínculos más cercanos. Situaciones que normalmente logra manejar con tranquilidad podrían movilizarlo más de lo esperado, desde una conversación pendiente hasta un recuerdo que vuelve de manera inesperada.

También podría aparecer una mayor necesidad de sentirse acompañado y comprendido. Es posible que busque refugio en personas de confianza o en espacios conocidos, mientras intenta ordenar todo lo que pasa por su cabeza. Lo importante será no interpretar cada emoción como una señal de que algo está mal: algunas simplemente necesitan ser atravesadas y dejar que pierdan intensidad con el tiempo.

Piscis

Las emociones podrían sentirse más profundas de lo habitual, incluso frente a situaciones pequeñas que en otro momento pasarían desapercibidas. Una palabra, un gesto o una actitud de otra persona podría generar una reacción mucho más fuerte, especialmente si toca una inseguridad o un tema que todavía no terminó de resolver.

Durante estos días también podría tener una tendencia mayor a refugiarse en sus pensamientos, recuerdos e incluso en escenarios que todavía no ocurrieron. Necesitará encontrar momentos para bajar el ruido externo y diferenciar aquello que realmente está sucediendo de lo que imagina que podría suceder. Hablar con alguien de confianza puede ayudarlo a poner en palabras lo que le cuesta ordenar internamente.

Virgo

En este caso, la sensibilidad podría aparecer de una manera mucho más silenciosa. En lugar de exteriorizar inmediatamente lo que siente, podría intentar analizarlo, encontrarle una explicación y buscar una solución antes de permitirse simplemente atravesar la emoción.

Esto puede llevar a un exceso de pensamientos, especialmente frente a cuestiones laborales, familiares o personales que no tienen una respuesta inmediata. También podría mostrarse más susceptible ante críticas o comentarios que normalmente dejaría pasar. Estos días serán una buena oportunidad para bajar la exigencia, dejar de buscar respuestas para todo y entender que no siempre es necesario tener bajo control cada aspecto de la vida.