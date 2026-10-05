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Lunes, 5 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
MIRÁ

Los sueños se cumplen: cuáles son los signos que están a punto de alcanzar sus metas

Determinados signos atravesarán un período favorable para concretar proyectos, superar obstáculos y avanzar hacia aquello que anhelan.

Candela Lederer
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Hay momentos en los que el esfuerzo comienza a dar frutos y algunas personas sienten que están más cerca de concretar aquello que tanto esperaron.

Según la astrología, determinados signos del zodiaco atraviesan una etapa favorable, con nuevas oportunidades que pueden ayudarlos a avanzar y alcanzar objetivos importantes.

¿Cuáles son los signos que cumplirán su sueño?

¿Cuáles son los signos que cumplirán su sueño?

¿Cuáles son los signos que cumplirán su sueño?

Aries

Recuperará la confianza y la energía que lo caracterizan. Después de atravesar algunas dudas, volverá a sentirse preparado para tomar decisiones importantes.

Esta etapa será favorable para comenzar proyectos, poner en marcha un emprendimiento, anotarse en alguna actividad o retomar una idea que había quedado pendiente.

Virgo

Encontrará en la organización una aliada fundamental para ordenar sus pensamientos. Poco a poco, podrá descubrir soluciones para problemas que antes parecían difíciles.

Si aprovecha este momento para establecer prioridades y organizar sus objetivos, tendrá mayores posibilidades de avanzar con firmeza hacia un proyecto que puede crecer.

Acuario

Potenciará su creatividad y encontrará nuevas formas de mirar situaciones que parecían estancadas. Esa capacidad para pensar diferente podrá generar oportunidades inesperadas.

Será un buen momento para presentar ideas originales, trabajar junto a otras personas o tomar finalmente una decisión que puede transformar sus próximos meses.

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