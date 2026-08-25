Luna de Sangre en Piscis: los 4 signos que recibirán sorpresas reveladoras durante el eclipse

Se viene la Luna de Sangre en Piscis, uno de los fenómenos astronómicos más importantes de agosto y, según la astrología, traerá un fuerte movimiento energético. El eclipse estará asociado con cambios, cierres y sorpresas para cuatro signos del zodiaco.

El fenómeno tendrá lugar entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto. Será un eclipse parcial y se producirá en el grado 4° de Piscis, frente al Sol en Virgo.

Según expertos en astrología, esta oposición plantea una tensión entre la necesidad de mantener el orden y el control y la posibilidad de dejarse llevar más por la intuición.

A esto se suma la influencia de Urano en Géminis, que forma una cuadratura con el eclipse y podría generar movimientos difíciles de anticipar, cambios repentinos o situaciones que obliguen a modificar los planes.

Los 4 signos del zodiaco que recibirán sorpresas durante el eclipse lunar en Piscis

La influencia de la Luna de Sangre podría sentirse con mayor intensidad en cuatro signos del zodiaco. La combinación entre el eclipse en Piscis y la presencia de Urano en Géminis estará asociada, desde la astrología, con cambios repentinos y situaciones que podrían modificar planes.

Géminis

Para Géminis, el eclipse puede traer una mirada diferente sobre el trabajo y los objetivos personales. Una situación podría llevarlo a preguntarse si el camino que eligió realmente responde a sus deseos o si está siguiendo expectativas de otras personas.

También podrían aparecer cambios laborales que no estaban previstos, como modificaciones en un contrato, una nueva jefatura o una oportunidad que implique cambiar de rumbo. La clave estará en adaptarse rápido a las nuevas circunstancias.

Sagitario

Sagitario podría encontrarse con situaciones familiares que lo lleven a revisar viejas costumbres o formas de relacionarse. Algunas cuestiones que permanecían sin resolver podrían hacerse más evidentes y ayudarlo a entender mejor determinadas decisiones personales.

En este período también pueden surgir cambios vinculados con el hogar. Una mudanza, una reparación inesperada o una noticia relacionada con un familiar podrían obligarlo a reorganizar sus planes y modificar algunas prioridades.

Cuatro signos del zodiaco recibirán una fuerte sorpresa durante la Luna de Sangre del 27 de agosto.

Capricornio

El eclipse podría llevar a Capricornio a descubrir información que hasta ahora desconocía. Una conversación, un comentario o un dato relacionado con personas de su entorno puede ayudarlo a comprender mejor una situación que hasta el momento no terminaba de cerrar.

Además, podría producirse un diálogo que venía postergando y que termine siendo más importante de lo esperado. Aunque al principio resulte incómodo, esa charla podría permitirle dejar atrás una idea equivocada sobre alguien cercano y tomar decisiones con mayor claridad.

Tauro

Tauro podría atravesar un momento de mayor claridad en sus vínculos sociales. El eclipse puede ayudarlo a distinguir quiénes realmente lo acompañan y cuáles relaciones se sostienen solamente por conveniencia o intereses compartidos.

También podrían aparecer novedades relacionadas con un proyecto grupal o un objetivo a largo plazo. Un cambio de planes o una propuesta de nuevas personas podría llevarlo a replantear sus prioridades y abrirle una posibilidad que antes no había considerado.