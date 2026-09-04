Luna en cuarto menguante en Géminis: qué significa esta lunación y cómo afecta a los signos zodiacales

La noche de este viernes 4 de septiembre marca un momento especial para la astrología: el cielo estará atravesado por una Luna en cuarto menguante en Géminis, lo que, de acuerdo con las predicciones, puede influir en la vida de los signos del zodiaco.

La fase menguante suele asociarse con procesos de revisión, cierre y eliminación de aquello que ya no resulta necesario. En esta oportunidad, la presencia de Géminis suma una impronta vinculada con el pensamiento, la comunicación y el análisis.

Por eso, las interpretaciones astrológicas proponen aprovechar la energía de estos días para ordenar ideas, revisar conversaciones pendientes y dejar atrás situaciones que continúan ocupando espacio mental.

Luna en cuarto menguante en Géminis: ¿cómo afecta a cada signo?

Las predicciones del horóscopo agrupan a los doce signos de acuerdo con sus elementos y señalan diferentes tendencias para esta etapa lunar.

Aries, Leo y Sagitario

Aries, Leo y Sagitario tendrán una semana marcada por la creatividad y la sinceridad. Según el horóscopo, habrá mejores condiciones para conversar con la pareja y con las personas más cercanas, especialmente para aclarar malos entendidos o expresar cuestiones que habían quedado pendientes.

La energía disponible también puede favorecer la puesta en marcha de nuevas ideas y ayudar a dejar de postergar proyectos. Sin embargo, el viernes será necesario prestar especial atención a las finanzas, ya que podrían aparecer gastos elevados o decisiones económicas poco convenientes.

Tauro, Virgo y Capricornio

En el caso de Tauro, Virgo y Capricornio, la búsqueda estará orientada hacia la estabilidad y la tranquilidad. Estos signos de tierra tenderán a acercarse a las personas que les transmiten seguridad y confianza.

En el ámbito laboral, las predicciones recomiendan organizar mejor las obligaciones y avanzar con aquellas tareas pendientes que vienen acumulándose desde comienzos de año. También aparecen señales favorables en el plano económico y, especialmente, el viernes se perfila como una jornada positiva para este grupo.

La Luna menguante es una fase que invita a revisar los pendientes, a tomar decisiones postergadas y ordenar las ideas.

Géminis, Libra y Acuario

Géminis, Libra y Acuario estarán más sociables y con mayor deseo de compartir planes, conocer nuevas personas y ampliar sus vínculos. La influencia del cuarto menguante puede acompañar la revisión de viejos dilemas y facilitar la resolución de situaciones que permanecían sin respuesta.

En materia laboral, este período puede ser útil para destrabar cuestiones que venían dando vueltas. De todos modos, antes de firmar documentos o asumir compromisos importantes, el horóscopo recomienda leer cuidadosamente la letra chica y revisar cada condición.

Cáncer, Escorpio y Piscis

Para Cáncer, Escorpio y Piscis, la intuición estará especialmente activa. Las predicciones plantean que reducir el ritmo en el trabajo puede ayudar a observar las situaciones con mayor claridad y evitar decisiones apresuradas.

El aspecto financiero requerirá especial atención. Estos signos de agua deberán cuidar sus recursos y evitar prestar dinero sin contar con garantías suficientes, ya que podrían surgir gastos imprevistos capaces de modificar sus cuentas.