La posición astrológica de este viernes 2 de octubre ubica a la Luna en el signo de Géminis, bajo una fase de Luna menguante que invita al desapego mental y a la reorganización de pensamientos antes del fin de semana.

Este tránsito de aire fomenta la necesidad de soltar tensiones acumuladas, acelerar la resolución de charlas pendientes y depurar la saturación de información que suele generarse al cierre del ciclo laboral.

Los tres signos más impactados por el tránsito lunar





Aunque el clima astrológico influye sobre la totalidad del zodiaco, tres signos experimentarán con mayor intensidad este movimiento:

Géminis: al recibir la Luna en su propio signo, sentirá un impulso de claridad para expresar lo que guardaba y definir asuntos personales postergados.

Libra: la afinidad con el elemento aire le permitirá alivianar la carga emocional del entorno y recuperar la armonía en sus vínculos cercanos.

Acuario: encontrará un momento ideal para ordenar proyectos creativos, soltar pensamientos obsesivos y desconectar de las exigencias cotidianas.

Luna en Géminis: los 3 signos que sentirán un alivio mental y cerrarán la semana con claridad.

Cómo influye la fase menguante en Géminis





La combinación entre la energía dinámica de Géminis y la pérdida gradual de iluminación lunar genera un escenario ideal para el orden mental. No es un momento favorable para iniciar grandes debates, sino para sintetizar ideas y cerrar capítulos.

La sobrestimulación intelectual puede manifestarse como dispersión o cansancio acumulado, por lo que la astrología sugiere priorizar descansos breves y pausas en el uso de pantallas.

Consejos para aprovechar la energía de hoy





Para alinear la rutina con el tránsito astrológico de la jornada, se destacan las siguientes recomendaciones: