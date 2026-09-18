Luna en Sagitario: los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia

El cielo renueva su energía este viernes 18 de septiembre con el tránsito de la Luna por el signo de Sagitario, coincidiendo además con su fase de Cuarto Creciente.

En la astrología, esta combinación representa un momento clave para la expansión, la toma de decisiones audaces y la atracción de nueva prosperidad económica y personal.

Sagitario, regido por Júpiter (el planeta de la fortuna y la abundancia), impulsa la visión a futuro, el optimismo y la llegada de buenas noticias.

Durante esta jornada, la energía astral favorecerá de manera directa a cinco signos del zodiaco en cuestiones de dinero, proyectos y crecimiento personal.

Los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia con la Luna en Sagitario.

Los 5 signos con más suerte y dinero durante la Luna en Sagitario





Sagitario

Al recibir el paso de la Luna en su propia casa, los sagitarianos sentirán un golpe de confianza e intuición única. Es un momento idóneo para tomar la iniciativa en negocios, presentar proyectos o destrabar trámites financieros que estaban paralizados. La suerte estará de su lado para atraer ingresos extra o propuestas laborales inesperadas.

Aries

La afinidad de fuego con Sagitario activa de manera directa el sector de las oportunidades y la expansión. Para Aries, este viernes puede traer noticias vinculadas a cobros pendientes, contratos ventajosos o la posibilidad de concretar una inversión a futuro. La clave estará en actuar con determinación y no dejar pasar los chispazos de inspiración.

Leo

La energía creciente del día moviliza el terreno de la creatividad, las inversiones y el éxito personal. Los nacidos bajo el signo del león podrán encontrar una solución rápida a un problema económico o recibir un reconocimiento que se traducirá en beneficios monetarios. También es una jornada propicia para los emprendimientos propios.

Libra

El tránsito lunar favorece la comunicación, las negociaciones y los acuerdos comerciales para los librianos. Conversaciones casuales, reuniones de trabajo o contactos del pasado pueden convertirse en la puerta de entrada a nuevos ingresos o alianzas estratégicas muy rentables. Una información clave llegará para destrabar un tema legal o administrativo.

Acuario

Para Acuario, la Luna en Sagitario activa el área de los proyectos colectivos, las redes de contactos y los objetivos a largo plazo. Un amigo o socio estratégico podría presentarle una propuesta económica tentadora o brindar un apoyo financiero fundamental para concretar una idea que llevaba tiempo guardada.