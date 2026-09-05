Luna en Virgo y Venus en Escorpio: cuáles son los signos más afectados por estos movimientos astrales

La Luna en Virgo y Venus en Escorpio son los dos movimientos que marcan el pulso de septiembre. Se dan con apenas un día de diferencia y arrastran al resto del mes hacia un terreno de cierres, conversaciones pendientes y una búsqueda de mayor autenticidad en cada signo.

El cruce entre ambos tránsitos se suma a otros movimientos planetarios que profundizan su efecto.

Los movimientos planetarios de septiembre





El 10 de septiembre concentra tres cambios a la vez: Venus ingresa en Escorpio, Mercurio pasa a Libra y Urano arranca su retrogradación en Géminis. Ese combo vuelve más honestos los vínculos, más diplomáticas las palabras y más inquieta la mente.

Apenas un día después, el 11 de septiembre, llega la Luna nueva en Virgo, que propone orden, limpieza y mejora en la rutina diaria. Ya avanzado el mes, el 17 de septiembre Quirón reingresa retrogradando a Aries y remueve heridas ligadas a la identidad, el impulso y la manera de afirmarse frente a los demás.

La Luna creciente en Sagitario llega el 18 de septiembre con entusiasmo y ganas de expansión. El 22 de septiembre, el equinoccio de primavera coincide con el ingreso del Sol en Libra y abre una nueva estación. Hacia el cierre del mes, la Luna llena en Aries y Marte en Leo empujan la autenticidad y la creatividad.

El cruce entre ambos tránsitos se suma a otros movimientos planetarios que profundizan su efecto.

Los signos más afectados





Aries repasa su identidad, su forma de actuar y su confianza a lo largo del mes; hacia el cierre, recupera las ganas de crear, amar y avanzar. La clave para este signo pasa por no confundir el impulso con la verdad y detenerse a pensar qué herida vieja se activa antes de reaccionar.

Tauro revisa el placer, la creatividad, el amor y la manera de habitar el cuerpo. Géminis, en tanto, procesa asuntos familiares, busca mayor seguridad emocional y recibe ideas nuevas para sus proyectos. Cáncer necesita poner orden en la mente, hablar de lo que siente y no postergar más las conversaciones pendientes.

Leo recupera fuerza, deseo y dirección, aunque también enfrenta temas económicos o de autoestima que piden realismo. Hacia el final de septiembre, Marte en Leo potencia la creatividad y el impulso de avanzar, siempre que ese fuego se use para construir y no para imponerse.

Virgo, el signo que recibe la Luna nueva, atraviesa una etapa de renovación personal, con el foco puesto en el cuerpo, las prioridades, los recursos y la manera de comunicar lo que necesita.

Qué pasará con el resto de los signos





Libra deja atrás una etapa introspectiva y entra en otra de mayor claridad, presencia y renovación. Escorpio, el signo que recibe a Venus, profundiza sus vínculos, el deseo y la manera de comunicarse con el entorno.

Sagitario recibe un empujón en sus metas, en los vínculos colectivos y en la expansión; el cierre del mes puede favorecer el estudio, los viajes, la enseñanza o alguna experiencia distinta. Capricornio pone el foco en sus objetivos y su proyección, aunque también repasa asuntos familiares y heridas ligadas a la seguridad.

Acuario analiza creencias, proyectos, vínculos profundos y acuerdos de confianza; lo que se entiende con la mente necesita bajar al cuerpo y transformarse en decisiones concretas. Piscis, por su parte, pone el foco en las relaciones, los acuerdos, la intimidad y los recursos compartidos, con la advertencia de no idealizar lo que todavía no se demuestra en los hechos.