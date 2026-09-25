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Viernes, 25 de septiembre de 2026

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Luna llena de la cosecha: los 5 signos del zodíaco que encontrarán el amor

La energía de este evento astral favorecerá los encuentros especiales, las conexiones sentimentales y las nuevas oportunidades afectivas. Descubrí quiénes tendrán mayores posibilidades de iniciar una relación.

MBurczynsky
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La Luna llena de septiembre o de la cosecha llega con una energía especial para el terreno sentimental y dará lugar a decisiones importantes relacionadas con los vínculos personales.

Desde la mirada de la astrología, esta fase lunar representa un momento de culminación, revelaciones y transformación desde el amor

Por ello, para algunos signos del zodíaco, este período podría marcar un antes y un después en su vida amorosa: nuevos encuentros, declaraciones inesperadas y conexiones que parecían imposibles.

&nbsp; La Luna llena de septiembre simboliza, desde la astrología, un momento de renovación emocional y nuevas oportunidades en el amor.&nbsp;
  La Luna llena de septiembre simboliza, desde la astrología, un momento de renovación emocional y nuevas oportunidades en el amor. 

Luna llena de septiembre: los 5 signos que podrían encontrar el amor 

Según las interpretaciones astrológicas, cinco signos tendrán un escenario especialmente favorable para iniciar nuevas historias sentimentales o fortalecer vínculos existentes.

Cáncer: una conexión que podría cambiarlo todo

Para los nacidos bajo el signo de Cáncer, esta fase lunar podría representar una oportunidad para dejar atrás inseguridades y volver a confiar en el amor

Su sensibilidad estará especialmente presente, favoreciendo encuentros con personas capaces de comprender sus emociones y acompañar sus proyectos personales.

Quienes estén solteros podrían conocer a alguien a través de amigos, reuniones o actividades cotidianas. En tanto, aquellos que se encuentran en pareja tendrán la posibilidad de profundizar la intimidad emocional y conversar sobre planes compartidos.

&nbsp;Cáncer podría experimentar una etapa de mayor apertura emocional y encontrar una conexión sentimental especial.&nbsp;
 Cáncer podría experimentar una etapa de mayor apertura emocional y encontrar una conexión sentimental especial. 

Libra: el romance llega cuando menos lo espera 

Atravesará un período propicio para las relaciones personales, impulsado por su deseo de encontrar equilibrio, armonía y tranquilidad.  

Su encanto natural y facilidad para relacionarse podrían favorecer encuentros inesperados con personas que compartan sus intereses y valores.

Durante estos días, una amistad podría transformarse en algo más o surgir una atracción especial en un ambiente social. La clave estará en dejar de analizar cada detalle y permitirse disfrutar de las emociones sin anticipar constantemente el futuro.

&nbsp;Libra tendrá oportunidades para iniciar nuevas historias y descubrir sentimientos que hasta ahora permanecían ocultos.&nbsp;
 Libra tendrá oportunidades para iniciar nuevas historias y descubrir sentimientos que hasta ahora permanecían ocultos. 

Piscis: una historia que despierta nuevas ilusiones 

La Luna llena podría intensificar su costado romántico e intuitivo. De hecho, este signo de agua estará más receptivo a las señales emocionales. 

Las personas solteras tendrán posibilidades de iniciar un vínculo que avance de manera gradual, mientras que quienes mantienen una relación podrían recuperar la complicidad

Será importante evitar idealizar a los demás y permitir que los sentimientos se desarrollen naturalmente, ya que será alguien con quien establezca una conexión profunda desde el primer momento.

&nbsp; Piscis podría vivir encuentros cargados de romanticismo y comenzar una etapa de renovación afectiva.&nbsp;
  Piscis podría vivir encuentros cargados de romanticismo y comenzar una etapa de renovación afectiva. 

Tauro: una nueva oportunidad para volver a enamorarse 

Encontrará un escenario favorable para construir relaciones basadas en la confianza y la estabilidad. Después de un período de reflexión, podría sentirse preparado para conocer a alguien que comparta su manera de entender el compromiso y los proyectos a largo plazo.

Un encuentro aparentemente casual podría convertirse en el comienzo de una historia significativa, despertando sentimientos que Tauro creía olvidados. 

Para quienes ya están acompañados, esta etapa favorecerá los gestos de cariño, las conversaciones sinceras y la posibilidad de recuperar espacios de intimidad.

&nbsp;Tauro podría encontrar una conexión estable y abrirse a nuevas oportunidades en el terreno sentimental.&nbsp;
 Tauro podría encontrar una conexión estable y abrirse a nuevas oportunidades en el terreno sentimental. 

Escorpio: una atracción difícil de ignorar 

La intensidad emocional de Escorpio podría potenciarse durante este período, despertando sentimientos que permanecían ocultos. Su magnetismo personal favorecerá los acercamientos y podría atraer a alguien dispuesto a compartir una relación profunda y auténtica.

Para los solteros, una conversación inesperada podría dar paso a un romance apasionado. Quienes estén en pareja tendrán la oportunidad de resolver diferencias pendientes y fortalecer la confianza, siempre que logren expresar sus emociones sin recurrir a los celos o las suposiciones.

&nbsp;Escorpio podría experimentar una fuerte atracción y descubrir nuevas posibilidades para su vida amorosa.&nbsp;
 Escorpio podría experimentar una fuerte atracción y descubrir nuevas posibilidades para su vida amorosa. 

Cinco consejos para aprovechar la energía de la Luna llena 

Desde la perspectiva astrológica, este período invita a reflexionar sobre los sentimientos y prestar mayor atención a las relaciones personales. Algunas recomendaciones son:

  1. Abrirse a nuevas experiencias: aceptar invitaciones y participar en actividades que permitan conocer personas.
  2. Dejar atrás experiencias negativas: evitar que las decepciones anteriores condicionen futuras relaciones.
  3. Expresar los sentimientos: animarse a comunicar lo que se desea y necesita dentro de un vínculo.
  4. Escuchar la intuición: prestar atención a las emociones sin dejar de observar las acciones de los demás.
  5. Evitar las decisiones impulsivas: disfrutar de los encuentros y permitir que las relaciones evolucionen a su propio ritmo.
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