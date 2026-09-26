Luna llena de septiembre 2026: a qué hora se podrá ver el fenómeno en Argentina

La Luna llena de septiembre de 2026 podrá disfrutarse desde Argentina este fin de semana. Si bien el momento exacto en el que el satélite alcanzará su máxima iluminación será durante el día, su aspecto prácticamente completo permitirá observarlo cuando aparezca sobre el horizonte.

El fenómeno tendrá lugar pocos días después del equinoccio de primavera en el hemisferio sur y estará acompañado por otros cuerpos celestes que podrán identificarse con diferentes instrumentos de observación.

Cuándo será la Luna llena de septiembre de 2026





La Luna llegará a su fase llena este sábado 26 de septiembre a las 13.49, hora de Argentina. En ese momento, el satélite se encontrará en su máxima iluminación, aunque el cielo todavía estará de día en buena parte del país.

Por ese motivo, quienes quieran observarla deberán esperar hasta el atardecer, cuando comience a elevarse sobre el horizonte. La Luna se verá prácticamente completa durante las primeras horas de la noche, ya que la diferencia entre la fase exacta y su observación posterior será difícil de distinguir a simple vista.

A qué hora se podrá ver en Argentina





En Buenos Aires, la salida de la Luna está prevista aproximadamente para las 19.05 del sábado. El horario puede presentar pequeñas diferencias según la ciudad o la provincia desde la que se intente observar el fenómeno.

Aunque la fase llena se producirá varias horas antes, el satélite conservará una apariencia redonda y una iluminación cercana al 100% durante la noche. También podrá verse muy brillante durante las jornadas cercanas al evento, especialmente el domingo 27 de septiembre.

Para disfrutar de la observación, se recomienda buscar un lugar con el horizonte despejado y, en lo posible, alejado de las luces intensas de las ciudades.

Qué planetas acompañarán a la Luna llena





Durante esta fecha, la Luna se encontrará en una región del cielo cercana a Saturno y Neptuno. La presencia de ambos planetas suma otro atractivo para quienes disfrutan de observar el firmamento.

Saturno puede distinguirse sin la necesidad de utilizar instrumentos ópticos, siempre que las condiciones de visibilidad sean adecuadas. Neptuno, en cambio, es mucho más difícil de localizar debido a su menor brillo, por lo que se requiere el uso de binoculares astronómicos o un telescopio.

La Luna será el objeto más sencillo de identificar, mientras que la observación de los planetas dependerá de la contaminación lumínica, la claridad del cielo y los recursos disponibles.

¿La Luna llena de septiembre será una superluna?





La Luna llena de septiembre no será una superluna. Para que reciba esa denominación, la fase llena debe producirse cerca del perigeo, que es el punto de la órbita en el que la Luna se encuentra más próxima a la Tierra.

Cuando ambos acontecimientos coinciden, el satélite puede verse ligeramente más grande y brillante que durante una Luna llena habitual.

En el caso del 26 de septiembre, el fenómeno no reunirá esas condiciones, aunque igualmente ofrecerá una imagen llamativa por su nivel de iluminación.

Por qué se la conoce como Luna de la Cosecha





La Luna llena de septiembre recibe tradicionalmente el nombre de Luna de la Cosecha, una denominación vinculada con las prácticas agrícolas del hemisferio norte.

El nombre hace referencia a la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño en esa parte del planeta. En ese período, la luz del satélite ayudaba a extender las jornadas de trabajo en los campos, ya que permitía continuar con las tareas de recolección después de la puesta del sol.

Aunque la expresión se utiliza actualmente en distintos países, su origen está relacionado con las estaciones y las costumbres agrícolas del hemisferio norte. En Argentina, septiembre corresponde al comienzo de la primavera.

Un fenómeno que llega después del equinoccio





La Luna llena tendrá lugar pocos días después del equinoccio de primavera, que marca el cambio de estación en el hemisferio sur. Este momento del año se caracteriza por una modificación progresiva en la duración de las horas de luz y oscuridad.

La coincidencia temporal entre ambos acontecimientos permitirá observar la Luna en un contexto astronómico particular, con el satélite natural como protagonista del cielo nocturno y la presencia de otros cuerpos celestes en sus cercanías.

Cómo disfrutar de la Luna llena de septiembre





El mejor momento para observar la Luna será después de su salida, cuando el cielo comience a oscurecerse y el satélite pueda distinguirse con mayor claridad.

No será necesario contar con un telescopio para disfrutar de su aspecto, aunque los instrumentos ópticos pueden ayudar a explorar otros objetos del cielo.

Solo será necesario encontrar un espacio abierto, mirar hacia el horizonte y esperar a que el satélite aparezca sobre el cielo argentino.