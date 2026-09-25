Luna llena en Aries: los signos que atraen abundancia y desbloquean el dinero en octubre

El sábado 26 de septiembre se despliega la Luna llena en Aries, un evento astrológico caracterizado por la energía de fuego, la iniciativa y el impulso transformador.

Al darse sobre el primer signo del zodiaco, esta fase lunar marca un punto de inflexión ideal para cerrar ciclos de estancamiento financiero y activar proyectos vinculados con la abundancia y el crecimiento económico.

El fenómeno no solo invita a tomar decisiones firmes en materia de negocios, sino que genera un impacto directo en la capacidad de generar recursos y atraer nuevas oportunidades profesionales.

Los signos más favorecidos en el dinero y la fortuna





Si bien la energía de Aries alcanza a toda la rueda zodiacal, hay cuatro signos que sentirán con mayor intensidad el impulso en sus finanzas y proyectos personales:

Aries: al registrarse en su propio signo, esta Luna llena actúa como un catalizador de proyectos postergados. Es el momento de liderar negociaciones, pedir aumentos o dar el salto hacia un emprendimiento propio.

Libra: al estar en el eje opuesto, el impacto se dará fuertemente en las asociaciones, contratos y bienes compartidos. Se abren ventanas para firmar acuerdos lucrativos y saldar deudas pendientes.

Los signos que atraen abundancia y desbloquean el dinero durante la Luna llena en Aries de octubre.

Capricornio: el evento ilumina el ámbito profesional y el reconocimiento laboral. Las decisiones tomadas durante este fin de semana se traducirán en estabilidad económica y consolidación de metas a mediano plazo.

Cáncer: la energía lunar potencia la toma de riesgos calculados en inversiones y nuevas fuentes de ingreso. Es una etapa propicia para diversificar recursos.

Cómo intencionar la abundancia durante la Luna llena en Aries





Para capitalizar la fuerza de este evento astronómico y encauzar la prosperidad económica, los especialistas sugieren realizar acciones concretas durante la noche del sábado 26: