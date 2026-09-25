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Viernes, 25 de septiembre de 2026

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Luna llena en Aries: los signos que atraen abundancia y desbloquean el dinero en octubre

El evento astronómico del fin de semana activa la energía de inicio y determinación. La lista de los signos con mayor impacto en finanzas, cómo aprovechar el portal de prosperidad y los rituales clave.

Lucía Reppin
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El sábado 26 de septiembre se despliega la Luna llena en Aries, un evento astrológico caracterizado por la energía de fuego, la iniciativa y el impulso transformador

Al darse sobre el primer signo del zodiaco, esta fase lunar marca un punto de inflexión ideal para cerrar ciclos de estancamiento financiero y activar proyectos vinculados con la abundancia y el crecimiento económico.

El fenómeno no solo invita a tomar decisiones firmes en materia de negocios, sino que genera un impacto directo en la capacidad de generar recursos y atraer nuevas oportunidades profesionales.

Los signos más favorecidos en el dinero y la fortuna

Si bien la energía de Aries alcanza a toda la rueda zodiacal, hay cuatro signos que sentirán con mayor intensidad el impulso en sus finanzas y proyectos personales:

  • Aries: al registrarse en su propio signo, esta Luna llena actúa como un catalizador de proyectos postergados. Es el momento de liderar negociaciones, pedir aumentos o dar el salto hacia un emprendimiento propio.

  • Libra: al estar en el eje opuesto, el impacto se dará fuertemente en las asociaciones, contratos y bienes compartidos. Se abren ventanas para firmar acuerdos lucrativos y saldar deudas pendientes.

Los signos que atraen abundancia y desbloquean el dinero durante la Luna llena en Aries de octubre.
Los signos que atraen abundancia y desbloquean el dinero durante la Luna llena en Aries de octubre.

  • Capricornio: el evento ilumina el ámbito profesional y el reconocimiento laboral. Las decisiones tomadas durante este fin de semana se traducirán en estabilidad económica y consolidación de metas a mediano plazo.

  • Cáncer: la energía lunar potencia la toma de riesgos calculados en inversiones y nuevas fuentes de ingreso. Es una etapa propicia para diversificar recursos.

Cómo intencionar la abundancia durante la Luna llena en Aries

Para capitalizar la fuerza de este evento astronómico y encauzar la prosperidad económica, los especialistas sugieren realizar acciones concretas durante la noche del sábado 26:

  1. Ritual de la canela y el laurel: colocar tres hojas de laurel y una pizca de canela en un recipiente resistente al fuego y encenderlas con un fósforo de madera. Visualizar la llegada de nuevos ingresos mientras el humo limpia la energía del hogar o espacio de trabajo.

  2. Carga de billetera o amuletos: dejar la billetera (con billetes adentro) o cristales de pirita y cuarzo cetrino cerca de una ventana donde reciba la luz de la Luna llena para recargar su energía de atracción.

  3. Carta de liberación y metas: escribir en un papel las creencias limitantes sobre el dinero que se desean dejar atrás y, en una hoja aparte, fijar tres objetivos económicos claros a concretar antes del cierre del año.

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