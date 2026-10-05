Luna nueva en Libra: ¿Cuándo es y cuáles son los 5 signos más beneficiados?
Este fenómeno llegará en octubre con una energía asociada a los nuevos comienzos, los vínculos y la búsqueda del equilibrio.
Octubre tendrá varios movimientos astronómicos destacados en el calendario lunar, pero uno de los más esperados llegará el sábado 10, cuando se produzca la Luna nueva.
Para la astrología, esta vez el fenómeno ocurrirá bajo la influencia de Libra, signo relacionado con el equilibrio, los vínculos, la cooperación y los acuerdos.
Por ello, la lunación es interpretada como el comienzo de un período favorable para plantear nuevas intenciones y revisar la forma en que nos relacionamos con los demás.
Los 5 signos más beneficiados por la Luna nueva en Libra
1. Libra
Al producirse en su propio signo, tendrá una oportunidad para iniciar una etapa diferente. Será un buen momento para revisar prioridades y pensar qué quiere construir durante los próximos meses.
En los vínculos también podrían aparecer definiciones importantes. La clave estará en encontrar un equilibrio entre escuchar las necesidades ajenas y defender los propios deseos.
2. Géminis
Esta energía podría impulsar la creatividad, la comunicación y las relaciones. Algunas conversaciones pendientes encontrarán un contexto favorable para desarrollarse con mayor claridad.
También será una oportunidad para recuperar proyectos que generen entusiasmo. En el amor, mostrarse más abierto a expresar lo que siente podría traer novedades.
3. Acuario
Podría sentir deseos de ampliar sus horizontes y salir de la rutina. Estudios, viajes, proyectos o experiencias diferentes podrían convertirse en protagonistas de esta etapa.
La renovación también llegará a través de nuevas perspectivas. Animarse a escuchar otras opiniones puede ayudarlo a tomar decisiones que venía postergando.
4. Aries
Al encontrarse frente a Libra en el zodíaco, podría atravesar un período especialmente movilizador en materia de relaciones. Parejas, amistades o sociedades demandarán mayor atención.
Será una buena oportunidad para revisar la manera en que construye acuerdos con los demás. Ceder en algunos aspectos no necesariamente significará renunciar a sus necesidades.
5. Leo
La influencia libriana podría favorecer la capacidad para comunicar ideas y acercarse a otras personas. Una charla aparentemente cotidiana podría abrir una oportunidad inesperada.
Además, será un buen período para ordenar pensamientos y decir aquello que viene guardando. La diplomacia será una herramienta importante para conseguir mejores resultados.