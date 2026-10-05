Luna nueva en Libra: ¿Cuándo es y cuáles son los 5 signos más beneficiados?

Octubre tendrá varios movimientos astronómicos destacados en el calendario lunar, pero uno de los más esperados llegará el sábado 10, cuando se produzca la Luna nueva.

Para la astrología, esta vez el fenómeno ocurrirá bajo la influencia de Libra, signo relacionado con el equilibrio, los vínculos, la cooperación y los acuerdos.

Por ello, la lunación es interpretada como el comienzo de un período favorable para plantear nuevas intenciones y revisar la forma en que nos relacionamos con los demás.

Los 5 signos que recibirán su energía positiva con la Luna nueva en Libra.

Los 5 signos más beneficiados por la Luna nueva en Libra





1. Libra

Al producirse en su propio signo, tendrá una oportunidad para iniciar una etapa diferente. Será un buen momento para revisar prioridades y pensar qué quiere construir durante los próximos meses.

En los vínculos también podrían aparecer definiciones importantes. La clave estará en encontrar un equilibrio entre escuchar las necesidades ajenas y defender los propios deseos.

Libra podría aprovechar esta etapa para iniciar un nuevo ciclo personal.

2. Géminis

Esta energía podría impulsar la creatividad, la comunicación y las relaciones. Algunas conversaciones pendientes encontrarán un contexto favorable para desarrollarse con mayor claridad.

También será una oportunidad para recuperar proyectos que generen entusiasmo. En el amor, mostrarse más abierto a expresar lo que siente podría traer novedades.

Géminis tendrá una etapa favorable para expresarse y darle lugar a nuevas ideas.

3. Acuario

Podría sentir deseos de ampliar sus horizontes y salir de la rutina. Estudios, viajes, proyectos o experiencias diferentes podrían convertirse en protagonistas de esta etapa.

La renovación también llegará a través de nuevas perspectivas. Animarse a escuchar otras opiniones puede ayudarlo a tomar decisiones que venía postergando.

Acuario podría encontrar el impulso necesario para explorar nuevos caminos.

4. Aries

Al encontrarse frente a Libra en el zodíaco, podría atravesar un período especialmente movilizador en materia de relaciones. Parejas, amistades o sociedades demandarán mayor atención.

Será una buena oportunidad para revisar la manera en que construye acuerdos con los demás. Ceder en algunos aspectos no necesariamente significará renunciar a sus necesidades.

Aries tendrá la oportunidad de buscar mayor equilibrio en sus relaciones.

5. Leo

La influencia libriana podría favorecer la capacidad para comunicar ideas y acercarse a otras personas. Una charla aparentemente cotidiana podría abrir una oportunidad inesperada.

Además, será un buen período para ordenar pensamientos y decir aquello que viene guardando. La diplomacia será una herramienta importante para conseguir mejores resultados.

Leo podría encontrar nuevas oportunidades a través del diálogo y la comunicación.

Cinco consejos para aprovechar esta energía





Plantear nuevas intenciones: elegir objetivos concretos para comenzar durante las próximas semanas.

Hablar de lo pendiente: aprovechar el período para encarar conversaciones que vienen postergándose.

Buscar equilibrio: evitar que las necesidades de los demás desplacen permanentemente las propias.

Revisar los vínculos: identificar qué relaciones aportan bienestar y cuáles necesitan nuevos límites.

Dar el primer paso: no quedarse únicamente con los deseos; realizar una pequeña acción que permita ponerlos en marcha.