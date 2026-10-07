Luna nueva en Libra: los signos que encontrarán el amor y los que sufrirán una ruptura

La Luna nueva en Libra se producirá el 10 de octubre y, según la astrología, traerá movimientos importantes en el terreno sentimental.

Esta lunación pone el foco sobre las relaciones, los acuerdos y las decisiones que pueden modificar vínculos existentes.

El fenómeno puede traer reencuentros, conversaciones pendientes, atracciones intensas, dudas y definiciones que ya no pueden postergarse.

El horóscopo predice que algunos vínculos podrían profundizarse, mientras otros llegarían a un punto definitivo después de semanas marcadas por incertidumbres.

Los signos que encontrarán el amor durante la Luna nueva en Libra

La interpretación destaca cuatro signos que podrían experimentar movimientos favorables en el plano afectivo durante esta lunación.

Libra

Libra será uno de los grandes protagonistas porque la Luna nueva ocurre directamente en su signo.

La lunación puede abrir un ciclo de renovación personal y afectiva, con posibilidades de conocer alguien que genere interés.

También podría aparecer una pregunta importante sobre qué espera realmente de una relación y qué tipo de vínculo desea construir.

Aries

Para Aries, la Luna nueva se produce en su signo opuesto y concentra la energía directamente sobre relaciones de a dos.

Puede marcar el comienzo de un romance, una nueva etapa dentro de una pareja existente o un encuentro inesperado.

El período también podría llevarlo a replantearse qué busca realmente en los demás y qué espera recibir emocionalmente.

Leo

Leo podría atravesar una etapa marcada por mayor magnetismo, deseo y posibilidades de encuentros apasionados.

Según la astrología, la participación de Marte en Leo dentro de una configuración con Venus y Mercurio potencia esa intensidad.

Sin embargo, será importante controlar las reacciones impulsivas para evitar que una atracción termine generando conflictos innecesarios.

Géminis

Géminis podría vivir semanas con mucha actividad mental y afectiva, especialmente alrededor de mensajes y conversaciones.

Un intercambio, un reencuentro o una charla inesperada podría transformarse rápidamente en algo más profundo.

La energía del período sugiere que aquello que comienza simplemente con palabras podría terminar despertando sentimientos importantes.

Si bien algunos signos tendrán una energía favorable en el amor, con la Luna nueva habrá otros que vivirán rupturas o situaciones de infortunio en lo sentimental.

Los signos que podrían atravesar una separación

Otros cuatro signos aparecen vinculados con procesos de revisión, cierres y decisiones dentro de sus relaciones sentimentales.

Escorpio

Venus retrógrada en Escorpio será uno de los movimientos centrales de esta lunación y podría generar una revisión profunda.

El signo podría preguntarse si existe reciprocidad, confianza y deseo suficiente para sostener determinada relación.

Cuando un vínculo viene atravesando desgaste, la decisión podría ser transformarlo profundamente o directamente ponerle un punto final.

Capricornio

Capricornio podría analizar cuánto cuestan determinadas relaciones frente a sus objetivos profesionales y personales.

La tensión entre Venus, Marte y Mercurio puede hacer visibles conflictos que anteriormente permanecían en segundo plano.

En consecuencia, podría decidir alejarse de un vínculo que ya no acompaña la dirección que eligió para su vida.

Cáncer

Cáncer puede sentirse movilizado por tensiones entre sus necesidades afectivas y determinadas situaciones familiares.

La Luna nueva podría llevarlo a revisar qué vínculos brindan seguridad y cuáles generan más conflicto que tranquilidad.

Será una etapa para observar los límites personales y decidir qué relaciones merecen continuar ocupando un lugar prioritario.

Piscis

Para Piscis, Venus retrógrada puede traer personas del pasado, emociones que reaparecen o situaciones que parecían definitivamente cerradas.

Esto no necesariamente implica una separación, pero sí una revisión importante sobre el futuro de determinados vínculos.

La principal pregunta será si conviene continuar, transformar la relación existente o finalmente soltar aquello que ya no funciona.

Qué significa la Luna nueva en Libra para el amor

Desde la astrología, esta lunación propone revisar vínculos y tomar decisiones con mayor honestidad emocional.

La combinación entre Libra y Venus retrógrada en Escorpio puede intensificar las preguntas sobre reciprocidad, deseo, confianza y compromiso.

Por eso, octubre aparece como un período de definiciones para quienes vienen atravesando dudas o conversaciones pendientes.