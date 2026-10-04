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Domingo, 4 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
CUIDADO

Mes complicado: estos 3 signos vivirán octubre sin mucha suerte, según el horóscopo

El décimo mes del año se perfila como un período de revisión, cautela y decisiones importantes para algunos integrantes del zodíaco.

Luciana Barrios
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 Según la astrología, distintos movimientos planetarios podrían generar semanas más exigentes, con emociones intensas, dudas, gastos inesperados y dificultades para avanzar con la claridad habitual.

El horóscopo señala que para los tres signos del zodiaco afectados por esta predicción será importante revisar vínculos, pensar antes de actuar y prestar atención a conversaciones, acuerdos y decisiones económicas.  

Horóscopo de octubre: ¿Qué signos enfrentarán un mes difícil?

Cáncer: emociones a flor de piel

Para Cáncer, octubre podría ser un mes especialmente movilizador en el ámbito emocional.

Algunos asuntos pendientes podrían volver a ocupar espacio y llevar al signo a revisar decisiones o vínculos.

La astrología señala que determinadas situaciones podrían despertar sentimientos intensos y generar dudas sobre elecciones anteriores. 

En ese contexto, será importante evitar que una reacción momentánea condicione decisiones de mayor alcance.

En octubre, Cáncer, Capricornio y Piscis tendrán un mes desafiante en sus relaciones personales y en sus proyectos cotidianos.&nbsp;
En octubre, Cáncer, Capricornio y Piscis tendrán un mes desafiante en sus relaciones personales y en sus proyectos cotidianos. 

Capricornio: revisar antes de avanzar

Capricornio podría encontrarse durante octubre con situaciones que lo lleven a replantear algunas relaciones, proyectos o decisiones.

La llegada de Venus retrógrado invita, según la astrología, a revisar vínculos y aquello que realmente se quiere mantener.

Ese período podría favorecer una mirada más profunda sobre relaciones que atraviesan dudas o cambios.

También sería una etapa adecuada para analizar proyectos antes de comprometerse con nuevas decisiones.

Piscis: cuidado con las decisiones y los gastos

Para Piscis, uno de los principales focos estará en las finanzas y en la necesidad de revisar ciertas decisiones.

Algunas predicciones astrológicas recomiendan prestar atención a los gastos durante octubre.

La advertencia cobraría mayor importancia a medida que avance el mes y se acerque Mercurio retrógrado.

Durante ese período, determinadas decisiones podrían requerir más análisis antes de concretarse.

Además, Venus retrógrado podría llevar al signo a cuestionarse qué quiere realmente en sus relaciones.

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