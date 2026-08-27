¡Mucha atención! Así va a sacudir a cada signo del zodiaco la Luna de Sangre

Este jueves hay un nuevo eclipse lunar, el segundo evento astronómico de peso en apenas dos semanas. La sombra de la Tierra avanza sobre la Luna llena y le da ese tono cobrizo que popularmente se conoce como Luna de sangre, aunque técnicamente se trata de un eclipse parcial y no de uno total.

Cuándo y cómo ver el eclipse lunar en Argentina

El proceso arranca en la noche del jueves 27, con el ingreso de la Luna en la penumbra terrestre a las 22:24. A las 23:34 comienza la fase parcial, el momento en que la sombra empieza a comerse el disco lunar a simple vista.

El punto máximo llega a la 1:13 de la madrugada del viernes 28, con una cobertura cercana al 96% de la superficie lunar. La fase parcial se extiende hasta las 2:52 y el eclipse completo termina a las 4:02. Se podrá seguir sin telescopio ni filtros especiales desde cualquier punto del país, siempre que el cielo esté despejado.

Cuándo y cómo ver el eclipse lunar en Argentina.



Cómo impacta el eclipse en cada signo

Los signos mutables -Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario- sienten el remezón con mayor fuerza, aunque el resto del zodíaco también nota el movimiento:

Aries : mueve tu ámbito profesional. Urano puede traer un giro inesperado en tu carrera y te pide mostrarte más auténtico.

: mueve tu ámbito profesional. Urano puede traer un giro inesperado en tu carrera y te pide mostrarte más auténtico. Tauro : sacude tus amistades o proyectos grupales. Es momento de soltar vínculos colectivos que ya se agotaron.

: sacude tus amistades o proyectos grupales. Es momento de soltar vínculos colectivos que ya se agotaron. Géminis : choca con tus metas vitales. Urano en tu propio signo despierta la necesidad de romper con patrones viejos.

: choca con tus metas vitales. Urano en tu propio signo despierta la necesidad de romper con patrones viejos. Cáncer : toca tu costado intelectual o espiritual. Marte te da impulso para cuestionar certezas antiguas.

: toca tu costado intelectual o espiritual. Marte te da impulso para cuestionar certezas antiguas. Leo : ilumina tu intimidad y tus recursos compartidos. Te pide soltar dependencias económicas o emocionales que te drenan.

: ilumina tu intimidad y tus recursos compartidos. Te pide soltar dependencias económicas o emocionales que te drenan. Virgo : sacude tu propio eje. Te obliga a equilibrar la exigencia con el descanso y a cortar vínculos que ya no te suman.

: sacude tu propio eje. Te obliga a equilibrar la exigencia con el descanso y a cortar vínculos que ya no te suman. Libra : impacta en tu rutina y tus hábitos laborales. Llegó el momento de poner límites a las exigencias diarias.

: impacta en tu rutina y tus hábitos laborales. Llegó el momento de poner límites a las exigencias diarias. Escorpio : activa tu zona afectiva y creativa. Podés cerrar un ciclo amoroso o un proyecto personal.

: activa tu zona afectiva y creativa. Podés cerrar un ciclo amoroso o un proyecto personal. Sagitario : remueve tu área familiar. Se cierra una etapa ligada a tu lugar de pertenencia.

: remueve tu área familiar. Se cierra una etapa ligada a tu lugar de pertenencia. Capricornio : despierta tu comunicación y tus vínculos profundos. Verdades guardadas piden salir a la luz.

: despierta tu comunicación y tus vínculos profundos. Verdades guardadas piden salir a la luz. Acuario : reactiva tu pasado y tu hogar. Podés atravesar cambios que no elegiste, pero que terminan liberándote.

: reactiva tu pasado y tu hogar. Podés atravesar cambios que no elegiste, pero que terminan liberándote. Piscis: golpea tu identidad más profunda. Emociones reprimidas piden salir y te empujan a mostrarte tal cual sos.



El próximo gran eclipse lunar recién llegará en 2028, así que esta Luna de sangre se perfila como la última gran oportunidad del año para soltar lo que ya no suma antes de que termine 2026.