Portal 1.1.1: estos 3 signos del zodiaco reciben abundancia en el amor y el dinero

El calendario astrológico marca que este 1 de octubre no es un día más, ya que se trata de una jornada cargada de vibraciones especiales.

Este día se abre el esperado Portal 1.1.1, un canal directo hacia la prosperidad personal y espiritual.

En ese sentido, el horóscopo promete grandes giros de fortuna para ciertos signos del zodiaco en el área de las relaciones románticas y las finanzas de cara a la recta final del año.

¿Qué significa la energía del Portal 1.1.1?

Para comprender este fenómeno hay que recurrir a la numerología. La fecha de hoy combina tres veces el número de los comienzos absolutos.

El primer dígito surge del día en curso, el número uno. El segundo proviene del mes diez, que desdoblado da uno (1+0=1).

Al sumar el impacto del día fijado, se forma la secuencia sagrada. El número uno simboliza el liderazgo, la autonomía y la creación.

Esta energía empuja a salir de la zona de confort de inmediato. Es el instante perfecto para decretar metas altas y soltar viejos miedos.

Los elegidos: qué signos reciben abundancia este 1 de octubre

Aunque la energía afectará a todos, cuatro signos tendrán ventaja. Recibirán un impulso cósmico extraordinario para concretar sus mayores anhelos.

Aries: El fuego de este portal potencia su espíritu emprendedor natural. Se abren puertas doradas en lo laboral y giros inesperados de dinero.

Cáncer: La vibración del uno renueva por completo su plano emocional. Llegan oportunidades únicas para sanar vínculos sentimentales y concretar proyectos familiares postergados.

Libra: Al encontrarse en su temporada, el impacto es doblemente positivo. Atraerá alianzas comerciales altamente rentables y un magnetismo personal envidiable.

Capricornio: Se destraban trámites complejos y cobros que venían demorados. Cosecharán los frutos de tanto esfuerzo con ascensos o nuevos ingresos económicos.

El portal 1.1.1 trae abundancia para Aries, cáncer, Libra y Capricornio. (Imagen ilustrativa).

Cómo activar el ritual de manifestación hoy

Aprovechar este alineamiento requiere un momento de profunda pausa consciente. No se necesitan elementos complejos para conectar con el universo. El procedimiento es sencillo: