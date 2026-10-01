Portal 1.1.1: se vienen nuevos comienzos en varios aspectos de la vida, ¿cómo manifestar los deseos?
La numerología asocia esta fecha con nuevos comienzos, cambios y oportunidades para dejar atrás ciertas etapas y enfocarse en nuevos objetivos.
El portal 1.1.1 se presenta en este inicio de octubre como una fecha cargada de simbolismo, vinculada con nuevos comienzos, renovación y cambios personales.
Desde la numerología, este momento puede ser aprovechado para revisar objetivos, cerrar ciclos pendientes y establecer nuevas intenciones de cara a los próximos meses.
¿Qué significa el Portal 1.1.1 que llega el primer día de octubre?
Es considerado dentro de la numerología un momento simbólico asociado con inicios, avance personal, renovación y manifestación de nuevas intenciones.
Se lo llama "portal" porque la repetición del número uno representa, dentro de esta creencia, una ventana simbólica para abrir caminos y comenzar nuevas etapas.
La fecha se forma el 1 de octubre de 2026 al combinar el día uno, el mes diez reducido a uno y el año reducido también a uno.
¿Cómo se calcula el portal 1.1.1?
Para calcular el número del año, se suman sus cifras: 2 + 0 + 2 + 6 = 10 y luego 1 + 0 = 1.
El mes también se reduce: octubre corresponde al número diez y, al sumar 1 + 0, se obtiene uno. De esta manera, aparece la secuencia 1.1.1.
Qué hay que tener en cuenta sobre este portal:
- Significado simbólico: El número uno representa el inicio de un nuevo ciclo, y su repetición intensifica estas características en la numerología.
- Prácticas principales: Es un momento idóneo para meditar, escribir intenciones, visualizar metas y realizar rituales de renovación personal.
- Atracción y liberación: Se acostumbra plasmar aquello que se desea concretar y, al mismo tiempo, identificar lo que se quiere dejar atrás.
- Claridad en los objetivos: Consiste en proyectar deseos futuros formulados en positivo para transformarlos en decisiones y acciones concretas.