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Jueves, 1 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
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Portal 1.1.1: se vienen nuevos comienzos en varios aspectos de la vida, ¿cómo manifestar los deseos?

La numerología asocia esta fecha con nuevos comienzos, cambios y oportunidades para dejar atrás ciertas etapas y enfocarse en nuevos objetivos.

Candela Lederer
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El portal 1.1.1 se presenta en este inicio de octubre como una fecha cargada de simbolismo, vinculada con nuevos comienzos, renovación y cambios personales.

Desde la numerología, este momento puede ser aprovechado para revisar objetivos, cerrar ciclos pendientes y establecer nuevas intenciones de cara a los próximos meses.

¿Qué significa el Portal 1.1.1 que llega el primer día de octubre?

¿Qué significa el Portal 1.1.1 que llega el primer día de octubre?

¿Qué significa el Portal 1.1.1 que llega el primer día de octubre?

Es considerado dentro de la numerología un momento simbólico asociado con inicios, avance personal, renovación y manifestación de nuevas intenciones.

Se lo llama "portal" porque la repetición del número uno representa, dentro de esta creencia, una ventana simbólica para abrir caminos y comenzar nuevas etapas.

La fecha se forma el 1 de octubre de 2026 al combinar el día uno, el mes diez reducido a uno y el año reducido también a uno.

¿Cómo se calcula el portal 1.1.1?

Para calcular el número del año, se suman sus cifras: 2 + 0 + 2 + 6 = 10 y luego 1 + 0 = 1.

El mes también se reduce: octubre corresponde al número diez y, al sumar 1 + 0, se obtiene uno. De esta manera, aparece la secuencia 1.1.1.

Qué hay que tener en cuenta sobre este portal: 

  • Significado simbólico: El número uno representa el inicio de un nuevo ciclo, y su repetición intensifica estas características en la numerología. 
  • Prácticas principales: Es un momento idóneo para meditar, escribir intenciones, visualizar metas y realizar rituales de renovación personal. 
  • Atracción y liberación: Se acostumbra plasmar aquello que se desea concretar y, al mismo tiempo, identificar lo que se quiere dejar atrás. 
  • Claridad en los objetivos: Consiste en proyectar deseos futuros formulados en positivo para transformarlos en decisiones y acciones concretas.
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