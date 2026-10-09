Portal 10/10: los 5 rituales para atraer el amor y no terminar el año soltero
Una fecha cargada de simbolismo espiritual invita a renovar las ilusiones sentimentales, cerrar ciclos del pasado y manifestar nuevas conexiones.
A medida que se acerca el final de 2026, muchas personas comienzan a preguntarse si encontrarán a alguien especial para compartir las fiestas y comenzar el próximo año en pareja.
Para quienes desean dejar atrás la soltería, el calendario astrológico señala una fecha particular que, según las creencias populares, representa una oportunidad para renovar las energías.
Se trata del portal 10/10, que se celebra cada 10 de octubre y está asociado, dentro de la numerología, con los nuevos comienzos y la manifestación de deseos.
En este contexto, existen cinco rituales simbólicos para atraer el amor, mientras que algunos signos del zodíaco podrían encontrar en esta jornada una motivación especial para transformar su vida sentimental.
5 rituales para atraer el amor y dejar atrás la soltería
- Ritual de la vela rosa para atraer una nueva pareja
Encender una vela rosa, símbolo del amor y la armonía, y escribir en un papel tres cualidades que se desean encontrar en una futura pareja.
Luego, leer la lista en voz alta, visualizar una relación saludable y guardar el papel en un lugar especial. Apagar la vela antes de retirarse.
- Ritual de la carta de amor para manifestar una relación saludable
Escribir una carta dirigida a una futura pareja, describiendo las emociones, experiencias y valores que se desean compartir en una relación.
Al terminar, doblar el papel tres veces y guardarlo durante diez días debajo de la almohada o en un cajón, como símbolo de manifestación.
- Ritual de los pétalos de rosa y el perfume para renovar las energías
Colocar pétalos de rosas rojas o rosadas en un recipiente y agregar unas gotas del perfume habitual. Dejar la preparación en un rincón especial de la casa.
Mientras tanto, repetir afirmaciones positivas sobre el amor y dedicar unos minutos a visualizar una nueva historia sentimental.
- Ritual del papel para cerrar ciclos y dejar atrás la soltería
Escribir en una hoja los miedos y las decepciones amorosas que se desean superar. En otra, anotar las cualidades de una futura relación.
Después, romper el primer papel como símbolo de renovación emocional y conservar el segundo hasta fin de año para recordar las intenciones.
- Ritual del agua y las afirmaciones positivas para abrir el corazón
Llenar un recipiente transparente con agua y pétalos de flores. Luego, escribir en un papel un deseo relacionado con encontrar pareja.
Dedicar diez minutos a visualizar una relación feliz y repetir afirmaciones positivas. Finalmente, desechar el agua y guardar la intención escrita.