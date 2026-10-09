Portal 10/10: los 5 rituales para atraer el amor y no terminar el año soltero

A medida que se acerca el final de 2026, muchas personas comienzan a preguntarse si encontrarán a alguien especial para compartir las fiestas y comenzar el próximo año en pareja.

Para quienes desean dejar atrás la soltería, el calendario astrológico señala una fecha particular que, según las creencias populares, representa una oportunidad para renovar las energías.

El portal 10/10 es considerado una fecha especial para manifestar deseos, renovar las energías y atraer nuevas oportunidades en el amor.

Se trata del portal 10/10, que se celebra cada 10 de octubre y está asociado, dentro de la numerología, con los nuevos comienzos y la manifestación de deseos.

En este contexto, existen cinco rituales simbólicos para atraer el amor, mientras que algunos signos del zodíaco podrían encontrar en esta jornada una motivación especial para transformar su vida sentimental.

El 10 de octubre invita, según las creencias espirituales, a realizar rituales para dejar atrás la soltería y abrirse a nuevas conexiones sentimentales.

5 rituales para atraer el amor y dejar atrás la soltería

- Ritual de la vela rosa para atraer una nueva pareja

Encender una vela rosa, símbolo del amor y la armonía, y escribir en un papel tres cualidades que se desean encontrar en una futura pareja.

Luego, leer la lista en voz alta, visualizar una relación saludable y guardar el papel en un lugar especial. Apagar la vela antes de retirarse.

Las velas, los cristales y los pétalos de rosa son algunos de los elementos más utilizados en los rituales para atraer el amor.

- Ritual de la carta de amor para manifestar una relación saludable

Escribir una carta dirigida a una futura pareja, describiendo las emociones, experiencias y valores que se desean compartir en una relación.

Al terminar, doblar el papel tres veces y guardarlo durante diez días debajo de la almohada o en un cajón, como símbolo de manifestación.

Escribir una carta dirigida a una futura pareja es una de las prácticas simbólicas para manifestar una relación sentimental saludable.

- Ritual de los pétalos de rosa y el perfume para renovar las energías

Colocar pétalos de rosas rojas o rosadas en un recipiente y agregar unas gotas del perfume habitual. Dejar la preparación en un rincón especial de la casa.

Mientras tanto, repetir afirmaciones positivas sobre el amor y dedicar unos minutos a visualizar una nueva historia sentimental.

Los pétalos de rosa y el perfume se utilizan en rituales espirituales asociados con la renovación de las energías amorosas.

- Ritual del papel para cerrar ciclos y dejar atrás la soltería

Escribir en una hoja los miedos y las decepciones amorosas que se desean superar. En otra, anotar las cualidades de una futura relación.

Después, romper el primer papel como símbolo de renovación emocional y conservar el segundo hasta fin de año para recordar las intenciones.

Romper un papel con experiencias negativas del pasado simboliza el cierre de ciclos emocionales y la posibilidad de comenzar una nueva historia de amor.

- Ritual del agua y las afirmaciones positivas para abrir el corazón

Llenar un recipiente transparente con agua y pétalos de flores. Luego, escribir en un papel un deseo relacionado con encontrar pareja.

Dedicar diez minutos a visualizar una relación feliz y repetir afirmaciones positivas. Finalmente, desechar el agua y guardar la intención escrita.