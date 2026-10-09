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Viernes, 9 de octubre de 2026

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NUMEROLOGÍA

Portal 10/10 y Luna nueva: qué significa la fecha y cómo aprovecharla a tu favor

El sábado 10 de octubre llega el portal 10/10, una fecha espejo que la numerología asocia con cerrar ciclos y empezar de nuevo.

Dayra Arellano
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El portal 10/10 vuelve a copar las búsquedas porque el sábado 10 de octubre de 2026 muchos lo marcan como una fecha cargada de simbolismo.

La repetición del número 10 en día y mes invita, según la numerología, a cerrar etapas, ordenar objetivos y fijar nuevas intenciones.

Qué significa el portal 10/10 según la numerología

El 10 combina la energía del 1, ligado a comienzos, iniciativa y liderazgo, con la del 0, que simboliza potencial y totalidad.

Al repetirse en el calendario, con el día 10 del mes 10, quienes siguen estas creencias consideran que ese simbolismo se intensifica.

El año suma otra particularidad: 2+0+2+6 da 10 y, al reducirlo, queda 1. Desde esa mirada, 2026 abre un nuevo ciclo de nueve años.

Una fecha espejo para cerrar ciclos y empezar de nuevo.
Una fecha espejo para cerrar ciclos y empezar de nuevo.

Luna nueva en Libra: la mirada de la astrología

Desde la astrología, el 10 de octubre de 2026 se configura la Luna nueva en Libra. Estas son las claves para esa jornada especial:

  • Iniciativa: elegir una meta y dar un primer paso concreto.
  • Intención y acción: convertir el deseo en una tarea específica.
  • Transformación: revisar vínculos, proyectos y decisiones que necesitan un nuevo rumbo.
  • Pausa: frenar antes de actuar para evitar decisiones impulsivas.

La clave, según los expertos, es combinar el deseo con acciones puntuales que lo lleven a la vida cotidiana.

Rituales para aprovechar la fecha mágica del 10/10

Los rituales más difundidos buscan despedir lo viejo y manifestar lo nuevo. Las recomendaciones habituales son estas:

  • Dos listas: una con hábitos o situaciones que se quieren dejar atrás y otra con intenciones concretas para la nueva etapa.
  • Dos velas blancas: encender una para nombrar lo que debe terminar y otra para lo que se quiere empezar.
  • Meditación breve: respirar de manera consciente unos minutos en un lugar tranquilo y visualizar el próximo paso.
  • Orden en casa: retirar objetos que ya no se usan, un gesto que simboliza liberar energías estancadas.

Los especialistas aconsejan formular objetivos concretos y posibles, en lugar de deseos generales difíciles de traducir en acciones.

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