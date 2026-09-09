Portal 9/9: cinco rituales para atraer energía positiva y renovar tus intenciones
En esta fecha, asociada con la renovación, el cierre de ciclos y la manifestación de nuevos deseos, muchas personas aprovechan su energía para dejar atrás lo negativo y enfocarse en aquello que quieren atraer a sus vidas.
El 9 de septiembre llega acompañado de una energía especial para los que creen en la numerología y en el poder de las intenciones. El llamado Portal 9/9 se relaciona con el cierre de etapas, la transformación y la posibilidad de dejar atrás aquello que ya no suma, para abrirse a nuevos comienzos.
Por eso, muchas personas aprovechan esta fecha para hacer distintos rituales y prácticas espirituales con el objetivo de renovar sus energías, manifestar deseos y enfocarse en aquello que quieren atraer durante los próximos meses.
Rituales que se pueden hacer durante el portal 9/9 para llamar a la abundancia
El Portal 9/9 debe su nombre a la combinación del día 9 con el noveno mes del año y, dentro de la numerología, se considera una fecha vinculada con la culminación, la transformación, los aprendizajes y el cierre de ciclos.
Por eso, quienes siguen estas creencias lo toman como una oportunidad para hacer una pausa, revisar distintos aspectos de la vida y reconocer qué hábitos, emociones, vínculos o situaciones ya cumplieron su etapa, con la intención de abrir espacio a nuevas experiencias.
Para este se necesitan nueve velas, preferentemente blancas, y un lugar tranquilo donde puedas sentarte unos minutos. Encendé cada una de ellas mientras pensás en una intención diferente para esta nueva etapa: puede ser un proyecto, un vínculo, un cambio personal o simplemente algo que quieras mejorar en tu vida. Después, quedate unos minutos observando las velas y visualizando aquello que querés conseguir. La práctica busca aprovechar el simbolismo del número nueve, asociado con el cierre de ciclos y la transformación.
- Ritual para dejar atrás lo que ya no suma
Tomá una hoja de papel y escribí nueve cosas que quieras soltar en este nuevo ciclo. Pueden ser miedos, pensamientos negativos, hábitos, situaciones pendientes o cualquier aspecto que sientas que ya cumplió su etapa. Una vez que termines, leé la lista en voz alta y rompé el papel en varios pedazos antes de tirarlo. El gesto representa dejar atrás esas cargas y abrir espacio para nuevas experiencias.
- Ritual de manifestación con cristales
Elegí un cristal que tengas en casa y que represente aquello que querés trabajar. Por ejemplo, el cuarzo rosa suele asociarse con el amor, la amatista con la calma y el cuarzo transparente con la claridad. Sostenelo entre las manos durante unos minutos, cerrá los ojos y formulá una intención concreta. Después, dejá el cristal en un lugar que veas con frecuencia para utilizarlo como recordatorio de ese propósito.
- Frasco de las nueve intenciones
Conseguí un frasco pequeño y prepará nueve papelitos. En cada uno escribí un deseo, objetivo o intención que quieras manifestar durante los próximos meses. Doblá los papeles y guardalos dentro del frasco; también podés sumar una pequeña piedra, un cristal o flores secas como elementos simbólicos. Cerralo y conserválo en un lugar especial. La idea es volver a abrirlo más adelante para revisar qué cambió y cuáles de esas intenciones comenzaron a cumplirse.
- Ritual de limpieza y renovación energética
Para cerrar, podés hacer una limpieza simbólica de tu espacio. Primero ordená la habitación y abrí las ventanas para renovar el aire. Después, encendé un sahumerio o incienso y recorré lentamente el ambiente mientras pensás en aquello que querés dejar atrás. Al finalizar, apagalo de manera segura y quedate unos minutos en silencio imaginando cómo querés encarar esta nueva etapa. El ritual representa la limpieza de lo viejo para darle lugar a nuevas energías e intenciones.