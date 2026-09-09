Portal 9/9: cinco rituales para atraer energía positiva y renovar tus intenciones

El 9 de septiembre llega acompañado de una energía especial para los que creen en la numerología y en el poder de las intenciones. El llamado Portal 9/9 se relaciona con el cierre de etapas, la transformación y la posibilidad de dejar atrás aquello que ya no suma, para abrirse a nuevos comienzos.

Por eso, muchas personas aprovechan esta fecha para hacer distintos rituales y prácticas espirituales con el objetivo de renovar sus energías, manifestar deseos y enfocarse en aquello que quieren atraer durante los próximos meses.

Rituales que se pueden hacer durante el portal 9/9 para llamar a la abundancia

Rituales que se pueden hacer durante el portal 9/9 para llamar a la abundancia

El Portal 9/9 debe su nombre a la combinación del día 9 con el noveno mes del año y, dentro de la numerología, se considera una fecha vinculada con la culminación, la transformación, los aprendizajes y el cierre de ciclos.

Por eso, quienes siguen estas creencias lo toman como una oportunidad para hacer una pausa, revisar distintos aspectos de la vida y reconocer qué hábitos, emociones, vínculos o situaciones ya cumplieron su etapa, con la intención de abrir espacio a nuevas experiencias.

Ritual de las nueve velas

Para este se necesitan nueve velas, preferentemente blancas, y un lugar tranquilo donde puedas sentarte unos minutos. Encendé cada una de ellas mientras pensás en una intención diferente para esta nueva etapa: puede ser un proyecto, un vínculo, un cambio personal o simplemente algo que quieras mejorar en tu vida. Después, quedate unos minutos observando las velas y visualizando aquello que querés conseguir. La práctica busca aprovechar el simbolismo del número nueve, asociado con el cierre de ciclos y la transformación.

Ritual para dejar atrás lo que ya no suma

Tomá una hoja de papel y escribí nueve cosas que quieras soltar en este nuevo ciclo. Pueden ser miedos, pensamientos negativos, hábitos, situaciones pendientes o cualquier aspecto que sientas que ya cumplió su etapa. Una vez que termines, leé la lista en voz alta y rompé el papel en varios pedazos antes de tirarlo. El gesto representa dejar atrás esas cargas y abrir espacio para nuevas experiencias.

Ritual de manifestación con cristales





Elegí un cristal que tengas en casa y que represente aquello que querés trabajar. Por ejemplo, el cuarzo rosa suele asociarse con el amor, la amatista con la calma y el cuarzo transparente con la claridad. Sostenelo entre las manos durante unos minutos, cerrá los ojos y formulá una intención concreta. Después, dejá el cristal en un lugar que veas con frecuencia para utilizarlo como recordatorio de ese propósito.

Frasco de las nueve intenciones

Conseguí un frasco pequeño y prepará nueve papelitos. En cada uno escribí un deseo, objetivo o intención que quieras manifestar durante los próximos meses. Doblá los papeles y guardalos dentro del frasco; también podés sumar una pequeña piedra, un cristal o flores secas como elementos simbólicos. Cerralo y conserválo en un lugar especial. La idea es volver a abrirlo más adelante para revisar qué cambió y cuáles de esas intenciones comenzaron a cumplirse.

Ritual de limpieza y renovación energética

Para cerrar, podés hacer una limpieza simbólica de tu espacio. Primero ordená la habitación y abrí las ventanas para renovar el aire. Después, encendé un sahumerio o incienso y recorré lentamente el ambiente mientras pensás en aquello que querés dejar atrás. Al finalizar, apagalo de manera segura y quedate unos minutos en silencio imaginando cómo querés encarar esta nueva etapa. El ritual representa la limpieza de lo viejo para darle lugar a nuevas energías e intenciones.