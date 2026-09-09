Renovación, tensión y ansiedad: los 3 signos más afectados por la luna nueva de septiembre

La Luna nueva de septiembre llega con una energía particular. Se producirá este viernes 11 en el signo de Virgo y, según la interpretación astrológica, marcará el inicio de un nuevo ciclo lunar que tendrá su próximo gran hito en la Luna llena del 26 de septiembre.

Según los calendarios astronómicos, la Luna nueva ocurrirá exactamente a las 00:27 de la madrugada en la Argentina, momento en el que el Sol y la Luna se alinean en el mismo punto del zodíaco y tres signos sentirán su influencia con mayor intensidad.

¿Qué significa la Luna nueva en Virgo?

Desde la astrología, una Luna nueva se interpreta como un momento de inicio y renovación. Al producirse en Virgo, la atención se concentra en cuestiones vinculadas a la organización, el trabajo cotidiano, los hábitos y la necesidad de poner orden en lo que ya no funciona.

Es una etapa ideal para tomar decisiones concretas, modificar rutinas y fijar objetivos que requieran constancia y atención a los detalles.

La Luna nueva del viernes 11 se dará en Virgo y marcará el inicio de un nuevo ciclo astrológico.

Los 3 signos más afectados por la luna nueva de septiembre

Virgo será el protagonista absoluto de esta Luna nueva y vivirá una verdadera renovación. Al producirse en su propio signo, el fenómeno puede funcionar como un punto de reinicio personal, asociado a decisiones sobre la organización, el trabajo y los proyectos propios. La clave para muchos virginianos estará en dejar atrás una dinámica que ya no resulta funcional y reemplazarla por otra más práctica, poniendo límites y ordenando prioridades.

Al ser el signo opuesto a Virgo, Piscis atravesará una fuerte tensión entre lo que se desea y lo que realmente se puede sostener en la vida cotidiana. La energía de Virgo invita a bajar a tierra ideas, emociones o proyectos que hasta ahora funcionaban solo como deseos. Se viene un período de definiciones en vínculos y relaciones, sobre todo para quienes vienen sosteniendo situaciones que necesitan una revisión.

Como el punto de la Luna nueva forma una cuadratura con su signo, Géminis lo vivirá con una fuerte dosis de ansiedad. El foco estará puesto en la organización de los tiempos, las responsabilidades y la manera de distribuir la energía entre distintos proyectos. La Luna nueva funciona como un llamado a dejar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y concentrarse en lo que realmente tiene posibilidades de crecer.