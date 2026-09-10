Se desata un amor intenso para estos signos del zodiaco tras la llegada de Venus a Escorpio

El amor entra en una nueva etapa a partir de hoy porque Venus deja atrás Libra para instalarse en Escorpio. El planeta que rige el deseo, la seducción y los vínculos afectivos inaugura así un tránsito cargado de intensidad.

Qué representa Venus en la astrología

Venus es, junto a Mercurio y Marte, uno de los planetas personales de la astrología. Esto significa que su movimiento impacta de manera directa e individual en la vida de cada persona.

Concretamente, este planeta gobierna la forma en que cada uno se relaciona, seduce, disfruta y expresa afecto. También define los gustos, los valores y aquello que se considera imprescindible en un vínculo amoroso.

Venus en Escorpio: el inicio de un gran cambio en el amor

Escorpio es un signo de agua que se distingue por su intensidad, su capacidad de transformación y su costado más misterioso. Por eso, cuando Venus atraviesa esta constelación, el romance liviano cede terreno frente a una conexión mucho más profunda.

A partir de este 10 de septiembre, las relaciones pasarán de la superficialidad a la necesidad de definiciones concretas. Se trata de una etapa que obliga a mirar de frente las dudas que normalmente quedan escondidas, los sentimientos que todavía no encontraron su lugar y las atracciones imposibles de disimular.

Venus llega a Escorpio y desata un amor intenso para estos signos.

Los signos del zodiaco más afectados en el amor

Escorpio será, sin dudas, uno de los grandes protagonistas de este paso planetario. Quienes tengan esta constelación en un punto clave de su carta astral notarán un salto en su magnetismo y en las ganas de abrir una nueva etapa sentimental.

Tauro, el opuesto de Escorpio en el zodiaco, también sentirá con fuerza este movimiento. El foco estará puesto en el compromiso de la pareja y en esas necesidades que todavía no fueron cubiertas.

A ellos se suman Cáncer y Piscis, ambos signos de agua. Cáncer encontrará en este tránsito una vía para profundizar la conexión y el entendimiento dentro del vínculo. Piscis, en tanto, vivirá una etapa marcada por el romanticismo, la intimidad y una sensibilidad a flor de piel.

Por otro lado, quedan Géminis, Virgo y Sagitario, que atravesarán este movimiento planetario de una manera más ajena a lo sentimental. Para ellos, septiembre se perfila como un tiempo de observación y reajuste personal antes que amoroso.