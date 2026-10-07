Se viene el portal 10/10: los signos que deberán tomar una importante decisión que les cambiará la vida
Esta fecha llega cargada de una energía especial que impulsará movimientos profundos, cierres pendientes y nuevos comienzos para algunos integrantes del zodíaco.
El Portal 10/10 es una fecha a la que la numerología y distintas corrientes espirituales atribuyen un significado especial por la repetición del número 10.
Se lo relaciona con el cierre de ciclos, la renovación y la posibilidad de abrir caminos hacia nuevas etapas.
Además, su energía invita a soltar aquello que ya no aporta, replantear objetivos y tomar decisiones.
¿Por qué el Portal 10/10 tiene tanta fuerza?
Su supuesto poder radica precisamente en la combinación del 1 y el 0: mientras el primero simboliza comienzos, iniciativa y determinación, el segundo se asocia con el potencial y amplifica esa energía.
Por eso, cada 10 de octubre es considerado un momento propicio para tomar impulso, dejar atrás aquello que ya cumplió su etapa y animarse a importantes transformaciones.
Top 3: los signos más movilizados por el Portal 10/10
1. Libra
Podría encontrarse ante una encrucijada que lo obligue a dejar de postergar aquello que viene evaluando desde hace tiempo. Los vínculos y los proyectos personales estarán especialmente movilizados.
Será un momento para preguntarse qué desea realmente y dejar de actuar únicamente para mantener el equilibrio con los demás. Elegir un nuevo rumbo podría abrirle oportunidades que hasta ahora no se animaba a considerar.
2. Capricornio
Esta energía podría poner el foco sobre sus objetivos profesionales y aquello que construyó durante los últimos meses. Una propuesta, un cambio de responsabilidades o un proyecto inesperado podría exigir una respuesta.
Su tendencia a analizar cada paso será una virtud, siempre que el miedo a perder estabilidad no termine paralizándolo. Animarse a revisar sus prioridades puede marcar el comienzo de una etapa de crecimiento.
3. Cáncer
Atravesará días especialmente movilizadores en cuestiones relacionadas con el hogar, la familia y sus necesidades emocionales. Algo que permanecía guardado podría finalmente reclamar una definición.
La clave estará en dejar atrás ciertas inseguridades y escuchar aquello que necesita para sentirse bien. Poner límites, cerrar una etapa o animarse a comenzar otra puede modificar profundamente su manera de relacionarse.
Cinco consejos para aprovechar la energía del 10/10
Evitar actuar por impulso: antes de elegir un camino, conviene evaluar qué consecuencias podría tener a mediano y largo plazo.
Escuchar la intuición: prestar atención a las emociones puede ayudar a reconocer aquello que realmente se desea y diferenciarlo de las expectativas ajenas.
Cerrar asuntos pendientes: conversaciones, proyectos o situaciones inconclusas pueden convertirse en obstáculos para comenzar una nueva etapa.
Definir objetivos concretos: escribir qué se quiere conseguir durante los próximos meses permite transformar las intenciones en metas más claras.
Aceptar los cambios: no todas las transformaciones implican pérdidas. Algunas pueden convertirse en la oportunidad necesaria para abandonar viejos patrones y abrir espacio a experiencias diferentes.