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Miércoles, 7 de octubre de 2026

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TIEMPO DE DEFINICIONES

Se viene el portal 10/10: los signos que deberán tomar una importante decisión que les cambiará la vida

Esta fecha llega cargada de una energía especial que impulsará movimientos profundos, cierres pendientes y nuevos comienzos para algunos integrantes del zodíaco.

Maia Burczynsky
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El Portal 10/10 es una fecha a la que la numerología y distintas corrientes espirituales atribuyen un significado especial por la repetición del número 10. 

Se lo relaciona con el cierre de ciclos, la renovación y la posibilidad de abrir caminos hacia nuevas etapas. 

Además, su energía invita a soltar aquello que ya no aporta, replantear objetivos y tomar decisiones.

&nbsp; El 10 de octubre es considerado una jornada especial para la numerología y se vincula con la apertura de nuevos ciclos.&nbsp;
  El 10 de octubre es considerado una jornada especial para la numerología y se vincula con la apertura de nuevos ciclos. 

¿Por qué el Portal 10/10 tiene tanta fuerza? 

Su supuesto poder radica precisamente en la combinación del 1 y el 0: mientras el primero simboliza comienzos, iniciativa y determinación, el segundo se asocia con el potencial y amplifica esa energía. 

Por eso, cada 10 de octubre es considerado un momento propicio para tomar impulso, dejar atrás aquello que ya cumplió su etapa y animarse a importantes transformaciones.

&nbsp;La energía del Portal 10/10 se asocia con procesos de transformación, renovación y oportunidades para avanzar hacia nuevos caminos.&nbsp;
 La energía del Portal 10/10 se asocia con procesos de transformación, renovación y oportunidades para avanzar hacia nuevos caminos. 

Top 3: los signos más movilizados por el Portal 10/10 

1. Libra

Podría encontrarse ante una encrucijada que lo obligue a dejar de postergar aquello que viene evaluando desde hace tiempo. Los vínculos y los proyectos personales estarán especialmente movilizados.

Será un momento para preguntarse qué desea realmente y dejar de actuar únicamente para mantener el equilibrio con los demás. Elegir un nuevo rumbo podría abrirle oportunidades que hasta ahora no se animaba a considerar.

&nbsp; Libra podría atravesar un momento clave para definir qué quiere conservar y qué necesita dejar atrás para seguir avanzando.&nbsp;
  Libra podría atravesar un momento clave para definir qué quiere conservar y qué necesita dejar atrás para seguir avanzando. 

2. Capricornio

Esta energía podría poner el foco sobre sus objetivos profesionales y aquello que construyó durante los últimos meses. Una propuesta, un cambio de responsabilidades o un proyecto inesperado podría exigir una respuesta.

Su tendencia a analizar cada paso será una virtud, siempre que el miedo a perder estabilidad no termine paralizándolo. Animarse a revisar sus prioridades puede marcar el comienzo de una etapa de crecimiento.

&nbsp;Capricornio deberá revisar sus prioridades y evaluar con cautela una elección capaz de modificar sus planes a futuro.&nbsp;
 Capricornio deberá revisar sus prioridades y evaluar con cautela una elección capaz de modificar sus planes a futuro. 

3. Cáncer

Atravesará días especialmente movilizadores en cuestiones relacionadas con el hogar, la familia y sus necesidades emocionales. Algo que permanecía guardado podría finalmente reclamar una definición.

La clave estará en dejar atrás ciertas inseguridades y escuchar aquello que necesita para sentirse bien. Poner límites, cerrar una etapa o animarse a comenzar otra puede modificar profundamente su manera de relacionarse.

&nbsp;Cáncer tendrá que prestar especial atención a sus emociones antes de dar un paso que podría marcar el comienzo de una nueva etapa.&nbsp;
 Cáncer tendrá que prestar especial atención a sus emociones antes de dar un paso que podría marcar el comienzo de una nueva etapa. 

Cinco consejos para aprovechar la energía del 10/10 

  • Evitar actuar por impulso: antes de elegir un camino, conviene evaluar qué consecuencias podría tener a mediano y largo plazo.

  • Escuchar la intuición: prestar atención a las emociones puede ayudar a reconocer aquello que realmente se desea y diferenciarlo de las expectativas ajenas.

  • Cerrar asuntos pendientes: conversaciones, proyectos o situaciones inconclusas pueden convertirse en obstáculos para comenzar una nueva etapa.

  • Definir objetivos concretos: escribir qué se quiere conseguir durante los próximos meses permite transformar las intenciones en metas más claras.

  • Aceptar los cambios: no todas las transformaciones implican pérdidas. Algunas pueden convertirse en la oportunidad necesaria para abandonar viejos patrones y abrir espacio a experiencias diferentes.

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