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Lunes, 12 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
INTROVERTIDOS

Son muy reservados: los signos del zodiaco que ocultan sus lágrimas delante de los demás

Hay personas que prefieren guardarse sus emociones y llorar en soledad antes que mostrar su vulnerabilidad en público.

Candela Lederer
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No todas las personas expresan sus emociones de la misma manera. Algunas necesitan llorar para liberar lo que sienten, mientras otras prefieren hacerlo en privado.

Según la astrología, hay signos del zodiaco a los que les cuesta mostrar su vulnerabilidad. Aunque algo los conmueva, intentan mantener la compostura y desahogarse en soledad.

 ¿Qué signos del zodiaco ocultan sus lágrimas delante de los demás?

&nbsp;¿Qué signos del zodiaco ocultan sus lágrimas delante de los demás?

 ¿Qué signos del zodiaco ocultan sus lágrimas delante de los demás?

  • Leo

Se caracteriza, según la astrología, por su seguridad, carisma y necesidad de transmitir fortaleza. Por eso, mostrar tristeza delante de otras personas puede resultarle incómodo.

Ante una decepción amorosa o un problema personal, puede disimular sus emociones para evitar preguntas. Sin embargo, aceptar su sensibilidad no significa perder fortaleza.

  • Cáncer

Está asociado con la sensibilidad, la familia y los recuerdos. Aunque suele ser emocional, no siempre quiere mostrar sus sentimientos delante de otras personas.

Cuando alguien cercano atraviesa un momento difícil, puede priorizar su bienestar y ocultar sus propias lágrimas. También necesita espacios seguros para recibir contención.

  • Aries

Se relaciona con la iniciativa, la energía y el espíritu competitivo. Por eso, reconocer que algo le duele puede resultarle difícil frente a los demás.

Ante una decepción o un conflicto, podría expresar su malestar con enojo antes que admitir su tristeza. Sin embargo, mostrarse vulnerable también fortalece sus vínculos.

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