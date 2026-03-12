Sufren más: Estos son los signos propensos a padecer engaños amorosos

En el universo de la astrología, cada signo vive las relaciones de una manera distinta. Mientras algunos toman el amor con más calma, otros se entregan por completo y ponen muchas expectativas en sus vínculos, lo que puede hacer que las decepciones se sientan con mayor intensidad.

Cuando las cosas no salen como imaginaban, estos signos suelen quedar más expuestos a los desengaños amorosos. Su forma sensible de involucrarse, sumada a una tendencia a idealizar a la otra persona, hace que las rupturas o los conflictos en pareja les resulten especialmente difíciles de atravesar.

¿Cuáles son los signos que sufren más engaños en el plano amoroso?

¿Cuáles son los signos que sufren más engaños en el plano amoroso?

Cáncer:

Suele involucrarse en las relaciones desde un lugar muy emocional, poniendo mucho de sí mismo desde el principio. Cuando siente que encontró a alguien especial, se entrega con confianza y construye ilusiones a largo plazo.

Esa forma tan profunda de amar hace que cualquier distancia o decepción le duela más de lo que deja ver. A veces guarda los sentimientos y sigue adelante, pero internamente procesa cada detalle de lo vivido, lo que puede hacer que los desengaños se sientan aún más intensos.

Piscis:

Tiene una forma muy soñadora de vivir el amor y suele imaginar historias que mezclan emoción, romanticismo y mucha sensibilidad. Esa mirada idealista lo lleva a confiar rápidamente y a creer en el potencial de las relaciones.

Sin embargo, cuando la realidad no coincide con lo que esperaba, el golpe emocional puede ser fuerte. Le cuesta aceptar que no todo ocurre como lo había imaginado, y por eso necesita más tiempo para cerrar capítulos sentimentales.

Libra:

Busca vínculos equilibrados, armoniosos y llenos de gestos afectivos. Cuando conecta con alguien, pone mucho esfuerzo en que la relación funcione y suele priorizar el bienestar del otro.

Esa dedicación hace que las rupturas o los conflictos amorosos le generen una sensación profunda de decepción. A veces intenta mantener la calma y mostrarse fuerte, pero por dentro siente que una parte de su mundo emocional se desordena cuando una historia termina mal.