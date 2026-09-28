Tendrán un reseteo: estos 4 signos del zodiaco vivirán un giro en su vida a partir de octubre

La última semana de septiembre y el comienzo de octubre estarán marcados, desde la astrología, por diferentes movimientos de la Luna y los planetas.

Según la interpretación astrológica, estos cambios no tendrían el mismo efecto para todos. En algunos casos, podrían traducirse en decisiones importantes, nuevas posibilidades o la necesidad de modificar dinámicas que ya no funcionan.

Los 4 signos que podrían vivir un giro en los próximos días





Aries

Para Aries, la semana comienza con la Luna todavía en su signo, algo que podría funcionar simbólicamente como un momento de definición.

Después de la intensidad asociada a la Luna llena, puede aparecer mayor claridad sobre una situación que venía provocando dudas o que se había postergado.

Además, el ingreso de Marte en Leo adquiere especial relevancia para este signo de fuego. Desde la astrología, este movimiento podría despertar las ganas de volver a apostar por un proyecto, una relación o una actividad que genere entusiasmo.

El desafío será canalizar esa energía sin actuar impulsivamente y elegir aquello que realmente motive a largo plazo.

Tauro

La Luna transita Tauro entre el 28 y el 30 de septiembre, llevando simbólicamente la atención hacia la estabilidad, los recursos y aquello que genera seguridad.

Este período puede favorecer una revisión de prioridades y decisiones más concretas sobre cuestiones que venían pendientes.

También habrá movimientos en Mercurio, que cambiará de signo durante estos días y, según la interpretación astrológica, podría impulsar conversaciones importantes en torno a los vínculos.

Para Tauro, el cambio puede surgir a partir de una charla, una decisión económica o una nueva forma de organizar aquello que considera importante.

El horóscopo anticipa que Aries, Tauro, Géminis y Cáncer tendrán un reseteo en sus vidas a partir de octubre, que se puede traducir en decisiones importantes o en la necesidad de cambiar algún aspecto de la vida cotidiana.

Géminis

La Luna ingresará en Géminis el 30 de septiembre y permanecerá allí hasta el 2 de octubre, por lo que los primeros días del mes podrían traer un movimiento especialmente intenso en el plano mental y comunicativo.

Conversaciones, mensajes, propuestas o información nueva pueden abrir una posibilidad que antes no estaba contemplada.

Para un signo asociado con la curiosidad y el intercambio de ideas, este clima puede favorecer una decisión diferente o impulsar un camino que hasta entonces no había sido considerado.

La clave será prestar atención a la información que aparece y evitar descartar una oportunidad únicamente porque implique salir de la rutina.

Cáncer

La Luna llegará a Cáncer el 2 de octubre y permanecerá allí durante el fin de semana, poniendo el foco, según la astrología, en el mundo emocional y familiar.

Además, el sábado 3 de octubre se producirá el Cuarto Menguante, una fase lunar asociada simbólicamente con los cierres, la revisión y la necesidad de hacer espacio para una nueva etapa.

Para Cáncer, una situación que venía ocupando demasiado espacio podría comenzar a resolverse o, al menos, mostrar con mayor claridad qué camino seguir.

Este movimiento puede llevar al signo a revisar vínculos familiares, decisiones personales o cuestiones emocionales que habían quedado pendientes.

El desafío estará en aceptar aquello que necesita terminar para poder construir una etapa diferente.