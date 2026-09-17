Tiempos difíciles: Mhoni Vidente reveló qué signos del zodiaco atravesarán una semana límite

La segunda mitad de septiembre comenzó con un escenario astrológico marcado por la influencia de Saturno, según las predicciones de Mhoni Vidente.

La astróloga señaló que este período podría traer demoras, tensiones y obstáculos en distintos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en el trabajo, las finanzas y los vínculos personales.

El denominado "planeta del karma y la estructura" comenzó a desplegar su influencia desde el lunes 14 de septiembre, de acuerdo con la interpretación de la tarotista. Esto no implica necesariamente atravesar una semana completamente negativa. Para la astrología, las dificultades también pueden funcionar como instancias para ordenar prioridades y resolver asuntos pendientes.

Las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo: ¿Quiénes atravesarán una semana difícil?

Aries: será una semana compleja, con posibles trabas, retrasos y complicaciones vinculadas con el trabajo o los proyectos materiales que están en marcha. La recomendación es no desesperarse frente a los obstáculos y avanzar con paciencia.

Tauro: las principales pruebas podrían aparecer en el ámbito personal y familiar. Una persona cercana podría decepcionarlo de manera inesperada o necesitar su ayuda con urgencia. Será importante estar disponible sin descuidar los propios límites.

Estos cuatro signos atravesarán una semana complicada con la influencia de Saturno.

Acuario: deberá pensar dos veces antes de asumir decisiones financieras. Mantener la calma y actuar con cautela será fundamental para evitar errores y conseguir que las situaciones terminen resolviéndose a su favor.

Piscis: el impacto de este período podría sentirse principalmente en el estado anímico, con bajones emocionales aparentemente inesperados. La recomendación es cuidar la energía personal y extremar la prudencia con el dinero.