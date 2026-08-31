Tras los eclipses: qué cambios trae la Luna para cada signo en septiembre

Septiembre se presenta como un período clave de transición dentro del calendario astrológico. Luego de atravesar semanas marcadas por fuertes sacudidas emocionales y giros inesperados producto de los eclipses, se propone un ritmo mucho más claro, enfocado en afianzar proyectos y encontrar estabilidad.

La energía general invita a procesar lo vivido en la última etapa, cerrar ciclos pendientes y empezar a edificar sobre bases sólidas. En este sentido, la Luna irá transitando por distintas constelaciones a lo largo de la primera semana del mes, modificando el clima emocional de los signos del zodiaco e influyendo en la toma de decisiones cotidianas.

Adelanto astrológico día por día: las fases de la Luna y su influencia





Para aprovechar al máximo las oportunidades que presenta la primera semana de septiembre, resulta clave comprender el movimiento lunar y cómo repercute en las acciones diarias:

Lunes 31 de agosto (Luna en Aries): comienzo de semana enérgico, de alto impulso y motivación. Es la jornada perfecta para tomar iniciativa en asuntos postergados y asumir un rol proactivo ante las oportunidades.

Martes 1° y miércoles 2 de septiembre (Luna en Tauro): a partir del martes, la energía desacelera, dando paso a una necesidad de conexión material, orden financiero y bienestar físico. Días ideales para trabajar de forma constante y buscar seguridad en los proyectos en marcha.

¿Qué cambios trae la Luna para cada signo en septiembre?

Jueves 3 y viernes 4 de septiembre (cuarto menguante en Géminis): el entorno se vuelve sumamente dinámico, curioso y comunicativo. La fase de cuarto menguante del viernes propone depurar la mente, organizar prioridades y concluir conversaciones o acuerdos pendientes.

Sábado 5 y domingo 6 de septiembre (Luna en Cáncer): el fin de semana se tiñe de un tono emotivo, hogareño y reflexivo. Aumenta el deseo de resguardarse en los vínculos cercanos y recargar energías antes de enfrentar la siguiente etapa.

Aspectos planetarios clave de la semana





A la dinámica del satélite natural se le suman tres configuraciones planetarias de gran relevancia que marcarán el desarrollo de estos días: