Urano está retrógrado: ¿Qué significa y cuáles serán los signos del zodiaco más afectados?

El 10 de septiembre de 2026 comenzó la retrogradación de Urano, un tránsito que, desde la perspectiva de la astrología, podría llevar a algunos signos del zodiaco a replantearse decisiones, revisar vínculos y cuestionar el rumbo que tomaron en distintos aspectos de sus vidas. El período se extenderá hasta el 8 de febrero de 2027.

De acuerdo con las interpretaciones astrológicas, esta etapa estará marcada por la introspección, la revisión y los cambios internos. En lugar de asociar el movimiento retrógrado exclusivamente con situaciones negativas o repentinas, la astrología lo presenta como una oportunidad para observar qué aspectos de la vida ya no funcionan y cuáles necesitan una nueva dirección.

¿Qué significa que Urano esté en retrogradación?

Desde el punto de vista astronómico, un planeta retrógrado no cambia realmente de dirección ni comienza a desplazarse hacia atrás por el Sistema Solar. Se trata de un efecto aparente generado por las diferentes posiciones y velocidades de la Tierra y los demás planetas mientras orbitan alrededor del Sol.

En cambio, dentro de la astrología, los períodos retrógrados son interpretados simbólicamente como etapas de revisión. En el caso de Urano, asociado con las transformaciones inesperadas y la ruptura de estructuras, esta fase puede representar un momento para observar desde otra perspectiva decisiones que antes parecían definitivas.

Urano comenzó su retrogradación este 10 de septiembre y se extenderá hasta el 8 de febrero de 2027.

¿Qué signos estarán más afectados por Urano retrógrado?

Géminis

Géminis será uno de los signos más directamente alcanzados porque Urano transita por su signo. El período pone el foco en la identidad, las creencias, la mentalidad y el rumbo personal.

Decisiones que antes parecían incuestionables podrían comenzar a ser revisadas desde otro lugar. También puede intensificarse la necesidad de libertad, aunque la astrología no plantea necesariamente que el cambio implique destruir todo lo construido.

En algunos casos, modificar la manera de interpretar una situación puede ser suficiente para generar una transformación. El tránsito podría ayudar a Géminis a abandonar pensamientos limitantes y encontrar una manera más auténtica de comunicarse y relacionarse con los demás.

Sagitario

Para Sagitario, Urano retrógrado concentra su influencia especialmente en las relaciones y asociaciones.

Viejos conflictos de pareja podrían reaparecer, pero esta vez con la posibilidad de analizarlos desde una perspectiva diferente. El signo puede descubrir que algunos vínculos ya no funcionan bajo las mismas reglas que antes.

Esto no implica necesariamente una ruptura. La pregunta central estará relacionada con la posibilidad de construir relaciones en las que ambas personas tengan espacio suficiente para conservar su individualidad.

Conversaciones inesperadas podrían modificar la manera en que Sagitario entiende conceptos como la intimidad, el compromiso y la libertad.

Virgo

En Virgo, la retrogradación dirige la atención hacia la carrera profesional y hacia la propia definición del éxito.

Un camino que parecía seguro puede comenzar a perder sentido, mientras aparece el deseo de trabajar de una manera más independiente o diferente. Sin embargo, las predicciones no plantean que sea necesario tomar decisiones impulsivas.

El proceso puede estar más relacionado con descubrir qué motiva realmente al signo. Ideas de negocio, contactos profesionales u oportunidades que habían quedado atrás podrían regresar bajo nuevas circunstancias.

El gran desafío será diferenciar aquello que se persigue por verdadera ambición de aquello que se mantiene únicamente por costumbre, obligación o miedo al cambio. Antes de tomar un próximo gran paso, Virgo deberá preguntarse qué significa realmente tener éxito para él.

Piscis

Para Piscis, la influencia de Urano retrógrado estará vinculada especialmente con el hogar, la familia y la seguridad emocional.

Problemas familiares o conversaciones que habían quedado pendientes podrían volver a aparecer. Al mismo tiempo, puede surgir un fuerte deseo de modificar el lugar donde vive para adaptarlo mejor a la persona que es actualmente.

La etapa también plantea una revisión de la idea de seguridad. Para este signo, sentirse protegido no necesariamente significa permanecer aferrado a aquello que conoce. La estabilidad puede surgir cuando existe la libertad suficiente para expresarse y ser uno mismo.