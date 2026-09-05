Venus en Escorpio: los 5 signos que vivirán un amor que no vieron venir

El amor no siempre avisa. Y los signos que se enamorarán en septiembre de la persona que menos esperaban lo saben bien. Este mes, el tránsito de Venus en Escorpio removerá el tablero sentimental y activará atracciones que romperán con todos los planes.

El 10 de septiembre Venus entrará en Escorpio y, poco después, formará una cuadratura con Plutón. A la vez, Urano comenzará su retrogradación en Géminis y la Luna Nueva en Virgo tocará zonas sentimentales de varios signos.

Con Júpiter en Leo ampliando el terreno del romance, algunos corazones se acelerarán por alguien que jamás habrían elegido.



Los cinco signos que se enamorarán de quien menos esperan





Aries vivirá un amor inesperado con quien solo buscaba pasarlo bien. Júpiter llevará meses activando su casa del romance y, con Marte entrando en Leo al final del mes, la diversión dejará de ser ligera. La luna llena en Aries del 26 de septiembre ayudará a poner nombre a sentimientos que ya llevaban tiempo creciendo.

Tauro podrá enamorarse de alguien que nunca consideró una opción. Con Venus, su regente, entrando en Escorpio a partir del día 10, se activará su casa de relaciones. Esa persona con la que ya existe confianza empezará a despertar una química mucho más intensa de lo esperado.

Este mes, el tránsito de Venus en Escorpio removerá el tablero sentimental y activará atracciones que romperán con todos los planes.

Virgo se encontrará con una conexión inesperada en lo cotidiano. Septiembre lo mantendrá tan pendiente de sus planes que el amor aparecerá justo cuando no lo busque: una conversación se alargará y, de pronto, aparecerán ganas de volver a coincidir con esa persona que parecía solo de paso.

Escorpio sentirá atracción por quien había descartado. Venus entrará en su signo el día 10 y la cuadratura con Plutón descolocará sus ideas sobre quién le conviene. Toda esa lista mental de requisitos saltará por los aires cuando aparezca alguien que no se parezca en nada a lo que juraba buscar.

Piscis descubrirá química con alguien que ya estaba en su entorno. La Luna Nueva en Virgo abrirá un ciclo en su casa de relaciones y cambiará el tono de vínculos que daba por etiquetados. Quizás un amigo, un compañero o alguien de otro lugar cruce esa línea que parecía clarísima.