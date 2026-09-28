Venus retrógrado se acerca y trae giros inesperados en el amor y el dinero: ¿Qué dice el horóscopo, signo por signo?

El cielo de los primeros días de octubre estará marcado por un nuevo movimiento planetario que, según la astrología, puede generar replanteos en distintas áreas de la vida.

El sábado 3, Venus, asociado con los afectos, la autoestima, el deseo y las finanzas, comenzará su retrogradación en el intenso signo de Escorpio.

El cambio llega después de la Luna llena en Aries, que dentro de la interpretación astrológica puso en evidencia estructuras, vínculos y acuerdos que ya no podían sostenerse de la misma manera.

Ahora, Venus retrógrado propone una mirada más profunda sobre aquello que se desea, los vínculos que se construyen y el valor que se les asigna tanto a las relaciones como a los recursos materiales.

Venus retrógrado en Escorpio: ¿Cómo impactará en cada signo?





Aries

La intensidad de la reciente Luna llena todavía puede sentirse con fuerza. Con Venus retrógrado a partir del 3 de octubre, el foco se desplaza hacia los recursos compartidos, los acuerdos financieros y la intimidad.

Aries tendrá que revisar la manera en que administra aquello que comparte con otras personas y evitar negociaciones apresuradas.

La recomendación es tomarse el tiempo necesario para analizar el verdadero costo de determinadas decisiones antes de actuar por impulso.

Tauro

Venus es el planeta regente de Tauro y comenzará su retrogradación precisamente en el sector relacionado con la pareja y las asociaciones.

Pueden reaparecer asuntos pendientes, reclamos del pasado o tensiones que permanecían calladas dentro de los vínculos más cercanos.

La interpretación astrológica recomienda no tomar decisiones definitivas de separación o alianza durante estos días. La clave será observar, dialogar y revisar tanto el valor que se le otorga al otro como el propio.

Géminis

Después de los movimientos recientes en el área de amistades y proyectos grupales, Géminis podría sentir la necesidad de reorganizar su vida cotidiana.

Venus retrógrado llevará la atención hacia las rutinas, el bienestar y el entorno laboral, invitando a preguntarse si las actividades diarias generan satisfacción o si simplemente se sostienen por costumbre.

También será un buen momento para revisar acuerdos laborales, cuidar los hábitos y evitar asumir demasiados compromisos afectivos o profesionales.

Cáncer

La culminación de asuntos profesionales deja espacio para una etapa más creativa y emocional.

Con Venus retrógrado en el área vinculada con el romance, los proyectos personales y la autoexpresión, Cáncer puede empezar a cuestionar qué cosas realmente le generan placer.

Además, podrían reaparecer viejas pasiones o historias de amor que habían quedado inconclusas. Más que tomarlas como una señal para volver al pasado, la astrología propone observar qué enseñan sobre la autoestima y las necesidades actuales.

Leo

Los temas relacionados con estudios, viajes y proyectos a futuro pueden perder protagonismo momentáneamente frente a asuntos vinculados con el hogar, la familia y las raíces.

Venus retrógrado puede llevar a Leo a revisar dinámicas de convivencia, patrones familiares o incluso decisiones relacionadas con una vivienda.

No será necesario resolver todo inmediatamente. La propuesta es observar aquellos conflictos que permanecieron ocultos y prestar atención a lo que todavía no fue hablado.

Virgo

Después de revisar cuestiones económicas o relacionadas con recursos compartidos, Virgo ingresará en una etapa donde la comunicación tendrá especial relevancia.

Venus retrógrado puede impulsar una revisión de contratos, conversaciones pendientes y vínculos cercanos.

La recomendación será cuidar las palabras y evitar interpretar automáticamente las intenciones de otras personas. Escuchar antes de juzgar puede ser más útil que intentar resolver cada conflicto de manera inmediata.

Venus iniciará su ciclo de retrogradación el próximo sábado 3 de octubre e invitará a todos los signos del zodiaco a revisar sus relaciones y a hacer una autorreflexión sobre los deseos internos.

Libra

Como Venus es su planeta regente, Libra puede sentir especialmente este tránsito.

Después de la intensidad de la Luna llena en el eje de relaciones, Venus retrógrado pone el foco sobre el valor personal, el dinero y la autoestima.

La astrología recomienda postergar gastos impulsivos e inversiones arriesgadas y aprovechar este período para revisar cuánto se valora el propio trabajo, tiempo y bienestar.

La pregunta central será si se está negociando la tranquilidad personal a cambio de aprobación externa.

Escorpio

Venus comenzará su retrogradación directamente en Escorpio el 3 de octubre, por lo que el signo ocupará un lugar central durante este tránsito.

La imagen personal, los vínculos y los deseos más íntimos entrarán en una etapa de revisión.

Escorpio podría sentirse más reservado o menos dispuesto a sostener conversaciones superficiales. La recomendación será utilizar este período para preguntarse quién es actualmente y qué tipo de personas, situaciones y vínculos realmente quiere atraer.

Sagitario

Para Sagitario, Venus retrógrado activa simbólicamente una zona relacionada con el inconsciente, el retiro y aquello que permanece oculto.

Viejos duelos, relaciones del pasado o situaciones emocionales que no terminaron de procesarse podrían volver a aparecer.

No será necesario encontrar respuestas inmediatamente. La astrología plantea este período como una oportunidad para descansar, hacer introspección y dejar atrás cargas emocionales que ya no corresponden.

Capricornio

Después de revisar cuestiones vinculadas con la familia y la estabilidad emocional, Capricornio comenzará a prestar atención a sus relaciones sociales.

Venus retrógrado en el sector de amistades, grupos y proyectos futuros puede llevarlo a preguntarse si realmente existe afinidad con los espacios que frecuenta.

También será una etapa apropiada para revisar colaboraciones y ajustar expectativas antes de avanzar en proyectos compartidos.

Acuario

El movimiento de Venus desplazará la atención de asuntos relacionados con el entorno cercano hacia la vida profesional y la imagen pública.

Acuario podrá preguntarse si la posición que ocupa laboralmente representa realmente sus valores actuales.

La recomendación será evitar disputas de poder y postergar decisiones definitivas, lanzamientos o cambios importantes hasta contar con mayor claridad sobre el rumbo que quiere tomar.

Piscis

Finalmente, Piscis dejará atrás una etapa marcada por cuestiones de deudas o recursos compartidos y comenzará a revisar sus propias certezas.

Venus retrógrado en el sector de estudios, viajes, proyectos académicos y creencias personales puede generar preguntas sobre aquello que considera justo, correcto o deseable.

Será un momento para reevaluar planes y proyectos sin buscar todas las respuestas afuera. La intuición y la reflexión tendrán un papel importante durante estas semanas.