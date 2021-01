Tras cumplirse casi dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona, su ex esposa Claudia Villafañe quien hasta el momento se había llamado al silencio, reveló cómo se enteró del fallecimiento del padre de sus hijas, y expresó que es "hasta el día de hoy que no lo puede creer".

"Cuando me llamaron estaba en la peluquería. Pero no me enteré igual. Me llamó mi hija contándome la situación pero no lo que finalmente iba a pasar. Después pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Gianinna. No lo podía creer y hasta ahora tampoco...", contó en diálogo con Telefé, luego de consagrarse campeona de Master Chef, el reality de cocina.

No obstante, también detalló cómo sigue su vida tras la partida de Diego, y remacó el apoyo incondicional que representa tanto para sus hijas y sus nietos, que se encuentran en medio del conflicto legal por la herencia que dejó su ex marido. "Es un tema que es algo de las chicas; por supuesto es mío también porque fueron muchos los años que estuve con él. Fue el papá de mis hijas y va a ser siempre, pero es un tema que prefiero que ellas lo manejen como puedan. Yo voy a estar siempre al lado como estuve y acompañándolas desde mi lugar de mamá. Es difícil porque tienen que resolver un montón de cosas, pero bueno ellas van a poder", sostuvo.

.

Además, contó cómo fue que tomó la decisión de continuar con las grabaciones del programa televisivo, luego del fallecimiento de Maradona: "Lo consulté con las chicas. 'Chicas si me necesitan, dejo lo que estoy haciendo y estoy con ustedes'. Me dijeron 'no mamá, ya estás acá. te hace bien, es tu lugar'", relató.

Y agregó: "Después de esa charla, estuve dos días sin participar y el lunes regresé y me hizo muy bien volver a sentir el abrazo de mis compañeros. Antes de entrar al piso pedí ver a Santiago del Moro y al jurado para que no sea lo primero que iba a ver cuando se abría la puerta. Eso me hizo relajar y lloré lo que tenía que llorar y cuando entré con mis compañeros ya era otra cosa. Sentía que ese era mi lugar y que no lo quería dejar".