Por Francisco Nutti

@frannutti

El sector de las empleadas domésticas es uno de los más afectados en medio de la cuarentena estricta que parecería tener su final en las próximas horas. En los primeros cuatro meses del año, más de 20.000 trabajadoras en blanco fueron dadas de baja. Pese a la prohibición de suspensiones y despidos, las cesantías son numerosas, teniendo en cuenta que más del 70% trabaja en la informalidad.

En los últimos datos difundidos por el Ministerio de Trabajo se detalla que en los primeros cuatro meses del 2020 el personal doméstico declarado se redujo de 497.700 a 477.000. Es decir, unos 20.700 empleos registrados menos. En diálogo con Crónica, Carlos Brassesco (apoderado del gremio mayoritario de trabajadores de casas particulares, Upacp, y apoderado de Ospacp, la única obra social de la actividad en la Argentina) destacó que "hubo muchos despidos encubiertos, y a su vez hemos notado que hay una baja de un 20 a un 25% de aportes; es realmente un sector muy golpeado y las trabajadoras ya llevan 14 meses sin un aumento de sueldo".

Asimismo, agregó: "También es cierto que hay gente que obliga a las empleadas domésticas a trabajar en medio de la pandemia sin estar incluidas dentro de la exclusión como personal esencial". Dentro de la Argentina se estima que hay una población de personal de trabajo doméstico de alrededor de 1.400.000 trabajadoras y trabajadores, de las cuales 600.000 están en blanco registrados y el resto están en negro y en la informalidad.

.

"Recibimos un montó de denuncias por abusos laborales. A una chica embarazada de siete meses en el interior de Córdoba la querían hacer ir a trabajar igual. Lamentable", continuó Brassesco. Por su parte, Liliana, una empleada doméstica del interior de la provincia de Buenos Aires, contó a este medio: "Los primeros días de la cuarentena mi patrona me hacía ir a limpiar igual; me pagaba al día, pero las exigencias eran muchas. Ahora hace tres semanas que me pidió que cortemos momentáneamente el servicio porque no puede pagarme. Entiendo la situación y hay buena relación, porque la conozco de hace mucho tiempo, pero lo cierto es que yo necesito ingresos para vivir y sostener a mis hijos. No puedo seguir así".

Casos así llevaron a que, a finales de marzo, un empresario de Tandil fuera multado por ocultar a su empleada doméstica en el baúl de su auto e intentar, de esa forma, ingresarla a trabajar en su propiedad, ubicada en un barrio privado, mientras en el país ya se había decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio.

América Latina

En la región existen cerca de 18 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico. El 93% son mujeres y la crisis provocada por el coronavirus dejó a 7 de cada 10 desempleadas. En Brasil, por ejemplo, de 4,9 millones de empleos que se perdieron entre febrero y abril, 727.000 fueron del servicio doméstico. En tanto, en Perú unas 60 empleadas se contagiaron en los primeros tres meses del comienzo de la pandemia.