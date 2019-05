El entramado del 29M ya comenzó a dar que hablar. La Confederación General del Trabajo ( CGT), tras el llamado al paro general, recibirá este viernes a los movimientos sociales, sector clave que tracciona para salir a las calles. Las organizaciones analizan una jornada de protesta protagonizada por ollas populares, como el pasado 1° de mayo.

�� #ParoGeneral

La #CGT resolvió este lunes convocar al sexto paro general contra la gestión de Macri, la medida de fuerza se realizará el próximo miércoles 29 de mayo. pic.twitter.com/oib6tb3cyD — infocamioneros (@cgt_camioneros) 14 de mayo de 2019

El martes, el Frente Sindical -aliados del moyanismo- se reunirá en Camioneros para definir en detalle el plan de lucha. El quinto paro de la CGT durante la gestión de Cambiemos será, una vez más, sin movilización. Tildado como "dominguero" por sectores de izquierda, el protagonismo callejero buscará ser absorbido por los movimientos sociales, sector que nuclea a los más golpeados por las políticas económicas del gobierno.

El "triunivirato piquetero" (Ctep, CCC y Barrios de Pie) se reunirá este viernes con la CGT para definir la adhesión al 29 de mayo. En el debate se pondrá sobre la mesa tres fechas posibles para las ollas populares: el feriado del 25; el martes 28, día previo a la huelga, o el mismo 29M. "Las tres organizaciones queremos hacer activo el paro", le confirmaron a Crónica desde la Corriente Clasista y Combativa.

Por fuera de la central obrera está el moyanismo. Organizados en el Frente Sindical, referentes del espacio tendrán una reunión el próximo martes, en Camioneros, para también definir estrategias. El Fresimona buscará salir a las calles para aprovechar que "la CGT se despertó", disparó Pablo Moyano.

En la misma línea, las dos CTA son otras de las centrales obreras que buscan hacer activo el paro. Confirmando la medida de fuerza, Andrés Rodríguez (UPCN) disparó, en diálogo con "Habrá consecuencias", por El Destape Radio, que "somos conscientes de que la política económica del gobierno no se va a modificar por el paro, pero es un desahogo para los compañeros que la están pasando muy mal".

Fue Omar Maturano (La Fraternidad) quien habló de evitar "que las bases se anarquicen". Uno de los secretarios de la central obrera, Héctor Daer, aclaró que "la CGT siempre busca tomar la medida adecuada en el momento adecuado, para que tenga el acompañamiento de toda la sociedad".

"Necesitamos que pare la caída del deterioro económico y social. Para eso el gobierno tiene que cambiar el paradigma. El objetivo único no puede ser el equilibrio fiscal", dijo el representante de Sanidad, quien detalló que "desempleo, pérdida de expectativas de conseguir nuevo empleo y una inflación que no para son los resultados de la decadencia económica que estamos atravesando".

La CATT ratifica

Confederados en la CGT, los gremios del transporte -entre ellos portuarios, colectivos, trenes y vuelos- ratificaron que el 29 de mayo no habrá servicios, ya que "el paro está decidido", dijo Maturano. En comunicación con Concepto FM, el secretario de La Fraternidad detalló que "sería zonzo creer que va a cambiar el plan económico".

Con ejemplos varios, Maturano dijo que "la mayoría no llega a fin de mes. Les pedimos, entre otras cosas, que dejen las paritarias libres y que paren con los despidos y las sanciones". En relación a las adhesiones a la huelga general, el líder de La Fraternidad habló de "unidad en acción, no sé si en estrategia". "Esto no es un paro político. Como sindicalistas nos importa lo que les pasa a los trabajadores".