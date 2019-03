, candidato a intendente por Identidad Quilmeña, encabezó la presentación del libro “37 años de honor”, una reseña histórica producida por el veterano de Malvinas,, luego de la guerra del Atlántico Sur.Entre los presentes estuvo el abogado, fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social.En el Salón de Identidad Quilmeña ubicado en Solano (Quilmes) el candidato a intendente, Walter Di Giuseppe, encabezó la presentación del libro ante la mirada de decenas de jóvenes. Al comenzar la ceremonia dijo, con emoción, que “los combatientes sacan el Himno de adentro del alma. Ellos lo hacen con honor, con emoción”, tras escuchar las estrofas del Himno Nacional argentino.Di Giuseppe y Omar Sánchez participaron de la presentación del libro “37 Años de Honor”, referido a la historia de las Islas Malvinas y la permanente lucha de los ex combatientes y el compromiso de reclamar y afi anzar día a día la soberanía sobre nuestras islas.Durante la presentación se entregaron de manera gratuita los ejemplares con el objetivo de difundir en los ámbitos educativos la reseña. Sánchez disparó contra las autoridades, ya que se acuerdan solamente en determinadas fechas. “Los proyectos que presentamos no avanzan”, dijo, y a modo de ejemplo “en la Provincia tenemos un proyecto que está parado hace 4 años”.Además, para De Vedia “Quilmes merece que la dignidad llegue a las casas, a la familia, a cada vecino. Somos un pueblo que tiene que caminar juntos. Tenemos que amarnos y querernos por sobre todo. Desde ahí construir, como está haciendo Walter”.Para el abogado, a los ex combatientes “se los reconoce como héroes de Malvinas pero no se paga las pensiones que les corresponde. El Estado argentino lo que escribe con la mano lo borra con el codo”.