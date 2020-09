La encuesta mensual del Frente Inquilinos Agrupados arrojó que el 37,8% (equivale aproximadamente a 1.323.000 hogares) no podrá pagar el mes de septiembre en parte o en su totalidad. Gervasio Muñoz, representante de la agrupación, explicó que "es urgente que el gobierno nacional anuncie la extensión del Decreto 320. No es momento de tener a cientos de miles de familias en la incertidumbre. En 20 días, si no se extiende el decreto, veremos situaciones de desalojos masivos. Es fundamental un plan de desendeudamiento".

Esto dijo @alferdez sobre la extensión del decreto 320.

Necesitamos que lo anuncien ya.

No se puede tener a tantas familias en la incertidumbre. @MariaEBielsaOk @SantiCafiero pic.twitter.com/Dp5dvQgKTm — Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) September 8, 2020

A su vez, el relevamiento con base en la opinión de 2.848 inquilinos, arrojó que el 49,5% de los ingresos totales del hogar se destinan al pago del alquiler. Hubo un crecimiento de 4,5 puntos por arriba con respecto al mes pasado.