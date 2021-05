Un día como hoy, hace 40 años, fallecía Bob Marley. El cantante jamaiquino pertenece al grupo de los artistas emblemáticos que tuvieron la desdicha de abandonar este mundo jóvenes para convertirse en leyendas. A los 36 años un cáncer terminal acabó con su vida, y según rumores, al igual que muchas estrellas que fallecieron en los años 80, eligió pasar sus últimos días oculto y esconder la gravedad de su enfermedad a la prensa.

Según el agente de artistas Howard Bloom, hombre de prensa que manejó carreras como las de Michael Jackson, Billy Idol o Bette Midler, la estrella jamaiquina pasó sus últimos meses muy lejos de su multitudinaria fama: estubo en una clínica suiza solo, y obsesionado con que no se filtraran detalles de su cáncer. Fue a partir de 1980 que Bloom comenzó a colaborar con el músico y a formar parte de su vida, transitando su máximo apogeo.

Bob Marley pasó sus últimos días obsesionado con la persecución mediática.

A finales de ese año, el agente recibió una llamada inesperada y muy dolorosa. “Me dijeron que Bob Marley se estaba muriendo de cáncer en una clínica de Suiza y que nadie podía enterarse porque los papparazzi lo estaban persiguiendo”, confiesa en su obra "Einstein, Michael Jackson & Me: A Search for Soul in the Power Pits of Rock and Roll.

.

“Cada mañana, Bob bajaba de su habitación, miraba los periódicos de todo el mundo y los comprobaba para ver si alguien había escrito acerca de su enfermedad. Si no lo habían hecho, se pasaba el día afuera, jugando al fútbol. Si había una mención a su cáncer, Bob se quedaba en su habitación, sentado en la oscuridad”, añadió.

La fortuna de Bob Marley

Según la prestigiosa web Celebrity Net Worth, se estima que el cantante acumuló a lo largo de su vida alrededor de 130 millones de dólares, proviniendo de una aldea muy humilde en el norte de Jamaica donde vivía solo junto a su madre. Desde que se conoció que le quedaba poco tiempo de vida, dos discográficas pretendieron quedarse con los derechos, ofertando 50 millones de dólares por cinco discos.

.

La enfermedad que llevó a Bob Marley a la muerte y su frase final

El cáncer había iniciado como un melanoma en el pulgar de su pie derecho y luego hizo metástasis en sus pulmones y su cerebro. Si bien siempre fue consciente de su enfermedad, se negó a someterse a una intervención quirúrjica debido a su filosofía de vida y su religión rastafari y prefirió asumir que ya no había mucho más que hacer por su salud.

Antes de morir, el 11 de mayo de 1989, en Miami (Estados Unidos), tras ser diagnosticado con cáncer, según algunos medios, una de sus frases fue "el dinero no puede comprar la vida". Durante sus 36 años vividos el cantante se dedicó no solo a exportar el reggae sino a defender la paz y luchar contra la guerra.

Un día como hoy de hace 40 años, Bob Marley fallecía por cáncer a los 36 años.



