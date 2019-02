Una pareja que transitaba en un auto por la ruta 7, a la altura del kilómetro 1.070, falleció en la madrugada de este lunes tras colisionar de frente con un camión, informaron voceros del Ministerio de Seguridad provincial.

El siniestro se produjo alrededor de la 1 de la mañana en el paraje conocido como Agua de las Avispas, en las cercanías de la bajada de camino de acceso a la Penitenciaría de Almafuerte.



En ese lugar impactaron de frente un vehículo marca Chevrolet Corsa, color blanco, dominio BUT 405, que se dirigía hacia Mendoza, y un camión marca Mercedes Benz, modelo 1634 color blanco, dominio RUT 194, que se dirigía en sentido contrario.



Por causas que tratan de determinarse, ambos vehículos chocaron de frente: el auto se incrustó debajo del camión y la pareja quedó atrapada.



El conductor del Corsa fue identificado como Juan Carlos Quenan, mientras que su acompañante de sexo femenino todavía no ha sido identificada.



A su vez, el conductor del camión, identificado como Carlos Rodolfo Rosales Gil, domiciliado en Maipú, no presentó heridas de consideración, y tras practicársele de inmediato el dosaje de alcohol, el control dio negativo.



Intervinieron en el lugar el subcomisario Oscar Moreno, junto al coordinador operativo vial, oficial principal Sebastián Gutiérrez de la Policía de Mendoza, y tras las pericias de Policía Científica tomó intervención la fiscalía de turno, calificándose el hecho como "homicidio culposo".

Dos personas fallecieron en un accidente en Ruta 7



El hecho ocurrió en la ruta internacional frente al penal de Alma Fuerte

Entre un Chevrolet Corsa y un Camión Cargado con Vino

El siniestro fue frontal

Tres muertos y cuatro heridos en un choque frontal entre dos autos en Azul



Tres personas murieron y otras cuatro sufrieron heridas de consideración en un choque frontal entre dos autos ocurrido en la ruta 226 a la altura del partido bonaerense de Azul.



El hecho ocurrió en el kilómetro 217, en el límite entre las ciudades de Azul y Tandil, cuando chocaron de frente una Fiat Palio en el que viajaban cuatro personas y un Peugeot 207 con tres ocupantes.



La fuente explicó que falleció en el acto una mujer de 79 años que viajaba en el Palio identificada como Olga Beatriz Petersen.



Los otros tres ocupantes del vehículo, Santiago Ferrarello, Flavio Emilio Ferrari y Luis Miguel Prezioso, fueron trasladados al Hospital Municipal de Azul con heridas graves.



El vocero precisó que las otras dos víctimas fatales son dos de las ocupantes del Peugeot, identificadas como Guillermina Antonella Vitale y Micaela Acosta, que lograron ser rescatados con vida pero fallecieron durante esta jornada en ese centro asistencial como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.



En tanto, el conductor del Peugeot, identificado como Marcos Fernández, permanece también internado en el Hospital de Azul.



Además, explicaron que el choque se produjo en una zona en la que está prohibido el sobrepaso cuando el Palio se dirigía en sentido hacia Azul, y el Peugeot, a Tandil.

Se investiga las razones por las cuales ocurrió la colisión (Gentileza: Noticias de Azul).



Los dos coches involucrados quedaron destruidos (Gentileza: Noticias de Azul).