Producción: Lorena Alem, Gabriel Arias y Nadia Burgues.

Sofía Herrera tenía tan sólo 3 años aquel 28 de septiembre de 2008 cuando desapareció en un camping en Tierra del Fuego. Desde entonces, su familia no ha parado de buscarla. María Elena Delgado, madre de Sofi quien hoy tendría 14 años, inició una campaña para que este sábado, el día en que se cumple un nuevo aniversario de la desaparición, todos los usuarios de la red social Facebook coloquen una foto de Sofía (actualizada por la justicia) en su perfil para que no cese la búsqueda.

En diálogo con Crónica, María Elenea contó que "fue un pedido a la gente para que me ayude a seguir buscando a Sofi, ya que el sábado se cumplen 11 años que no la tenemos, y por suerte nos van a estar ayudando a poner las fotitos ese día en su perfil y en lugares públicos para que se siga difundiendo". La última imagen actualizada por la justicia fue en el 2017 y no se realizó una nueva, ya que se considera que las personas a esa edad no cambian tanto físicamente. "La foto que circula es estimativa de entre12 a 15 años".

La imagen actualizada de Sofía Herrera.

"Me costó mucho imaginarme a mi hija así porque no la vi crecer. La vimos crecer en el dibujo, el 30 de diciembre cumple 15 años. Es muy fuerte, me impactó porque pienso que puedo cruzarme con mi hija y no reconocerla", reconoce.

Los familiares llevarán a cabo una jornada de protesta a las 17 en la ciudad fueguina de Río Grande (en el cruce de las calles San Martín y Belgrano) para pedir que se reactive la búsqueda de la niña perdida en el camping Jhon Goodal de dicha localidad. "Estaremos pidiendo de nuevo por ella, porque 11 años es demasiado tiempo y queremos que la sigan buscando. Pedimos a la sociedad que si alguien sabe algo que nos lo haga llegar, que se acerquen y pedir a la justicia, policía y los gobernantes que la sigan buscando, no hay que parar de buscar", sostuvo María Elena.

Hace 11 años que esta mamá no ve a su hijita, con quien fue a pasar un día de camping junto a su familia, y de repente desapareció. Nunca más la volvió a ver. Pero le sobran esperanzas, ella siente que está viva: "Todos los días espero que mi hija pase por la puerta de mi casa y no pierdo la esperanza, más con lo que escuché el otro día de una chica que estuvo perdida 24 años y apareció... Tanto se la buscó que se la encontró, incluso hasta Juan Carr que es uno de los que me llamó y me contaba que con ese caso se armó la Red Solidaria con la búsqueda de personas. Ojalá que mi hija aparezca y también ese dato que necesitamos, que alguien la reconozca por ahí, llamarnos y darnos esa noticia".

La habitación de Sofía, intacta, como ella la dejó.

Los recuerdos van y vienen, se remueve todo, ese día cuando María Elena, embarazada de su segunda hija, le pregunta a su marido, en el medio del camping y arriba del auto: "¿y Sofi? ¿Dónde está? ¿No estaba con vos?". En ese momento se derrumbó todo y la desesperación se apoderó de la escena. Comenzaron días de búsqueda infinita sin final feliz. "Estos días son terribles y difíciles porque volver a recordar, a vivir esa fecha es doloroso, pero hay que seguir adelante con la esperanza de poder encontrarla. Si está en algún lugar, mi hija me necesita y el gran amor que le tenemos es el que nos da fuerza para seguir buscándola, porque es feo no saber donde está, quien la tuvo, quien la tiene, hay que seguir adelante y no parar de buscarla".

¿Qué pasó? María Elena considera "que había alguien en el lugar. Nosotros no nos dimos cuenta, pero por la manera que desapareció tan rápido... Nunca nos esperamos que nos pase algo así, ésta era una ciudad tranquila. Fuimos a pasar un día de campo, relajados, jamás íbamos a pensar que nos podía pasar algo así de terrible".

Así la buscaban el día que desapareció.

Los padres de Sofía Herrera debieron enfrentar las acusaciones que los marcaban como sospechoso y hasta se hicieron rastrillajes en el fondo de la casa: "Nunca tuvimos problemas en que nos investigaran porque no tenemos nada que ocultar, pero nos hicieron daño las sospechas. Vivimos con policías dentro de mi casa las 24 horas del día a lo largo de tres meses. Se investigó mucho a nuestra familia, no está para nada mal, pero quedó claro que nosotros no tenemos nada que ver con la desaparición".

Así buscaban en el fondo de la casa de la familia.

En cuanto a la causa, la misma es llevada adelante por el Juez de Instrucción Daniel Hernández, quien solicitó hace tiempo la declaración de un hombre que vive en Chile, y que habría dado datos informales de dónde podría estar la nena. En tanto, el caso no tiene detenidos ni sospechosos por el momento. "Está todo muy quieto, se está esperando a una persona que tiene que venir de Chile para declarar, pero todo está muy lerdo. Quisiera que se trabaje más rápido... La gente ve una nena parecida a Sofi y llama, y nos manda las fotos, es importante que se reactive la búsqueda, la gente tiene presente a Sofi pero todo pasa tan rápido que tenemos miedo que se suspenda".

Sofía y su mamá, una de las últimas fotos juntas.

Como mucha fortaleza, María Elena asegura que "nunca dejamos de buscarla y menos de quererla, lo único que espero es ese abrazo gigante que espero que en algún momento se pueda dar".