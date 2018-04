En medio de diversas marchas y protestas que se realizaron este miércoles en la zona de Congreso, un jubilado reclamó por la boleta de suministro eléctrico de algo más de 12.000 pesos que le llegó a su vivienda de la localidad bonaerense de Monte Chingolo, y que se le hace imposible abonar por el monto y su condición.

Con la desilusión en su rostro, Leopoldo le mostró la factura a Crónica y dijo: "es increíble lo que me vino de luz, porque en enero me llegó más de 2.000 pesos, la boleta de marzo nunca me llegó y la de este mes es de 12.000 pesos. No sé cómo hacer para pagarla y no entiendo porqué me vino tanto, porque vivo solo y el gasto no debería ser tanto. Además, mi casa es chiquita y es insólito el consumo que figura en la boleta. No tengo aparatos eléctricos que generen tanto gasto y generalmente me voy a dormir temprano".

Desesperado, el hombre agregó que "hice el reclamo y tuve que pagar 400 pesos para entrar en una moratoria y evitar que no me corten el suministro. Después fue un inspector para evaluar la situación, pero todo quedó en nada y la boleta de 12.000 pesos todavía sigue en pie. Mi miedo es que me corten la luz y la necesito. Nadie me escucha y soy un jubilado solitario".