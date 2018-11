Malena Díaz Reck y Natalia Pagano son pareja desde hace siete años y están a punto de cumplir un sueño: ser madres. Nati es la que está embarazada de siete meses y Male, que es empleada de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) hizo pública su indignación ya que como ella no es la que gesta a su hija, en su trabajo la consideran "padre" por lo que le ofrecen sólo tres días de licencia. Más allá de opiniones parece haber un vacío legal respecto del tema.

A dos meses del día esperado, Malena explicó a los medios que se trata de "una respuesta discriminatoria , ya que yo no me considero de género varón y no voy a ser padre. Yo soy mujer y voy a ser madre". La ley 10.430, bajo la cual se rige el personal de administración pública, establece que el personal femenino puede acceder a tres meses de licencia por maternidad y a los hombres les corresponde solo tres días.

Pero en el caso de madres y padres adoptantes, la licencia también es de tres meses aunque tampoco sean gestantes, una contradicción que respaldaría aún más el pedido de la pareja. Malena y Natalia presentarán una medida que establece el apuro por resolver el caso: "Los tiempos nos corren, la bebé nace en enero.

"Entonces, antes de que empiece la feria judicial hay urgencia, no puedo seguir esperando a que me respondan de ARBA", explicó Díaz Reck y agregó: "El argumento que plantean se basa en la productividad de esa trabajadora y no en la importancia del cuidado del recién nacido en los primeros meses de vida".

Cabe destacar que en Capital Federal ya existe una normativa para este tipo de casos. Sin embargo, en la provincia de Bs. As. todavía no están considerados los derechos de las madres y padres no gestantes, lo cual general un vacío legal que hace que se tenga que tratar cada caso por separado y recurriendo a la justicia.

La futura madre adelantó a los medios que: "En el caso de que ARBA deniegue la licencia, llevaríamos adelante una presentación judicial para conseguir la licencia correspondiente. Como parte de la campaña hay un petitorio para presentar junto al reclamo", el mismo ya cuenta con miles de firmas en apoyo a la pareja.

Historias similares

La lucha que Malena Díaz Rack y Natalia Pagano llevan adelante ya cuenta con casos similares que sentaron precedente y avalan su denuncia. En octubre de este año tomó relevancia el reclamo de una docente de una escuela secundaria que había sido madre no gestante y su solicitaba por una licencia por maternidad había sido denegada.

La jueza Alejandra Petrella, quien llevó adelante el caso, ordenó al gobierno de la ciudad que diera lugar al reclamo de la mujer, quien finalmente recibió los 120 días de licencia. En mayo se dio a conocer una situación parecida pero que tuvo lugar en la provincia de Río Negro, donde una pareja de mujeres también obtuvo la licencia que les correspondía a ambas.

La madre no gestante había tramitado su licencia por maternidad en las oficinas del Ministerio de Educación de General Roca, aunque se había encontrado con la misma respuesta que obtuvo Malena Díaz Reck, le ofrecían la licencia por paternidad o que se tomara días sin goce de sueldo. Ante la negativa tuvo que intervenir el Ministerio Provincial y la mujer recibió los tres meses que le correspondían.