"A los gringos nunca se les regala un alfajor", aseguró un usuario en Twitter al compartir una anécdota con la inesperada reacción de un conocido "yanqui", a quien le llevó una caja cuando regresó a Estados Unidos. La publicación se volvió viral y alcanzó más de 93 mil "me gusta" y 9 mil compartidos.

El autor del tuit es @brunoacanfora, quien vive en el gran país norteamericano y descargó su bronca por el regalo fallido que llevó para compartir: "A los gringos nunca se les regala un alfajor. Desperdicié un Havanna Blanco en un hdp que lo dejó tirado en el escritorio porque: ’Oh, it was too sweet’. Comen caca bañada en syrup sobre peanut butter todos los días y un alfajor les parece ’muy dulce’".

"Vivo en Estados Unidos y Bruno tiene razón. Son pocos los que pueden terminar un alfajor de una porque dicen que es demasiado dulce. Ahora.... comerte un waffle con miel de maple y tomar cerveza de raíz pareciera ser un poco menos dulce según ese criterio", contó otro usuario.

Poco a poco, varios tuiteros comenzaron a relatar sus propias experiencias con regalos a sus allegados extranjeros: