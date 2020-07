El dólar para la venta al público cerró a $74,71 en promedio, con un incremento de ocho centavos respecto de la víspera, y de 39 centavos (+0,52%) en los tres días hábiles de la semana corta, producto del feriado largo del 9 y 10 de julio.



En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó siete centavos y finalizó a $ 70,94, mientras que en el balance semanal subió 30 centavos (+0,42%), en tanto, con el recargo de 30% -impuesto PAÍS-, la divisa culminó en $ 97,12.



El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, cotizaba a $ 109,72 (+0,2%), mientras que el dólar MEP se negociaba a $ 108,70 (+0,1%).

Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" se negociaba sin cambios, a 127 pesos por unidad., analista de PR Corredores de Cambio, dijo que la inactividad de los próximos dos días “careció de impacto en el volumen negociado”, que volvió a ubicarse por debajo de los 200 millones.El especialista estimó que el BCRA tuvo que vender US$ 30 millones para abastecer a la demanda.El volumen operado en el segmento de contado hoy fue de US$ 196 millones y se registraron US$ 32 millones en el sector de futuros del MAE.