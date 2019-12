El dólar para la venta al público cerró este martes a $ 62,90 promedio, con una caída de dos centavos respecto de su cotización del pasado lunes, sostenido por la intervención de bancos oficiales que impidieron una baja mayor en su cotización, en tanto en el segmento mayorista bajó cinco centavos y finalizó en $59,92.



El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $74,41, mientras que el dólar MEP cotiza a $72,20, con una baja de 1,0% y 0,5%, en ese orden.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que fue una rueda con bajo volumen de negocios en la que la divisa norteamericana "operó con subas iniciales que se fueron diluyendo durante el día y permitieron que sobre el final los bancos oficiales sostuvieran con compras la cotización".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 216 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 178 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 50 % de los negocios con precios de $64,98 para diciembre y de $ 70,30 para enero.



En cuanto a las Leliq, el BCRA convalidó hoy una baja marginal en la tasa de política monetaria respecto del cierre de ayer al cerrar a 63,00%.



El total adjudicado fue de $190.468 millones sobre vencimientos por $167.582 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $22.885 millones.