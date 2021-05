Pasaron 180 días de la desaparición física de Diego Armando Maradona, y el ciudadano "de a pie" se pregunta ¿Cómo se encuentra la causa?, ¿Hay detenidos? o ¿Qué reveló la autopsia?, son algunas de las dudas que todavía gira en torno al aura del ex capitán argentino.

Lo primero que hay que destacar es que hoy por hoy hay dos procesos que siguen en curso, uno es la causa judicial contra siete profesionales de la salud imputados, que están imputados por "homicidio culposo", y el otro escenario tiene como investigación clave todo sobre la herencia del ex astro futbolístico.

.

La junta médica (compuesta por 22 peritos) concluyó que Diego Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, que "no estaba en pleno uso de sus facultades mentales", que el operativo montado en la casa en un country de Tigre no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido "más chances de sobrevida" si hubiera estado en una clínica.

Además, calificó al equipo médico como "deficiente", "temerario" e "indiferente" ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron "a la suerte".

.

El equipo de investigadores coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, se tomará un par de semanas para analizar las conclusiones de la junta y formular las imputaciones para los llamados a indagatoria.

Según las fuentes, el equipo fiscal no sólo evalúa agravar la calificación penal, sino que también podría sumar nuevos imputados del entorno no médico de Maradona aunque por el momento no hay detenidos en la causa, situación que puede cambiar en los próximos días ya que la justicia sí pidió que ninguno de los imputados salga del país.

Diego Maradona: ¿Quiénes son los imputados?

Aparte del neurocirujano Leopoldo Luque (39), la psiquiatra Agustina Cosachov (35) y el psicólogo Carlos Díaz (29), los otros cuatro profesionales de la salud imputados en la causa son los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).

Volviendo al plano judicial, las indagatorias con la calificación agravada comenzarán a tomarse desde el próximo 31 de mayo y el orden de citación de los acusados es el siguiente: Ricardo Almirón; Dahiana Madrid; Mariano Perroni; Nancy Forlini; Carlos Ángel "Charly" Díaz, la Agustina Cosachov y Leopoldo Luque.

Leopoldo Luque tiene una situación complicada (Archivo).

Todos ellos hasta el momento sólo habían sido notificados de que se los investigaba por “homicidio culposo”, un delito excarcelable con una pena de 1 a 5 años de cárcel, pero el equipo de fiscales de San Isidro integrado por Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, ahora los acusa formalmente de un “homicidio simple con dolo eventual”, con una pena en expectativa de 8 a 25 años.

Cabe destacar, que Luque también será indagado por "uso de documento privado adulterado", delito que ya le habían imputado cuando se descubrió que con una firma falsificada de su paciente pidió una historia clínica, y Cosachov por “falsedad ideológica”, ya que la acusan de haber asentado en un certificado y en una historia clínica que en octubre pasado el exastro futbolístico se encontraba buen estado de salud mental, sin ir a visitarlo.

¿Qué arrojó la autopsia a Diego Maradona?

Por otra parte, la autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada". De acuerdo con los resultados de los estudios toxicológicos realizados, Diego no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo, aunque sí detectaron psicofármacos.

Diego Maradona: Herencia en marcha

La jueza civil y comercial de La Plata, Luciana Tedesco de Rivero, le negó la posibilidad a Rocío Oliva, ex pareja de Diego Maradona, de ser parte de la causa en la que se está llevando a cabo la sucesión hereditaria de los bienes del Diez entre sus cinco hijos: Dalma, Gianinna, Diego Fernando, Diego Junior y Jana Maradona.

“Declaratoria de herederos de Diego Maradona, una etapa terminada, y que le da derecho a Dieguito a salir a recuperar lo que le robaron a Diego”, escribió desde su cuenta de Instagram, la ex pareja de Diego, Verónica Ojeda junto con el documento que determina que al Diez lo “suceden en carácter de universales herederos sus hijos Diego Armando Maradona y Sinagra, Dalma Nerea Maradona y Villafañe, Dinorah Gianinna Maradona y Villafañe, Jana Maradona y Sabalain y Diego Fernando Maradona y Ojeda”.

Posteo de Verónica Ojeda sobre el tema judicial de la herencia (Instagram).

En el documento, firmado digitalmente por la jueza Tedesco del Rivero del Juzgado Civil y Comercial N° 20 de La Plata, se enumeran además las fechas de nacimiento de cada uno de los hijos y la fecha de casamiento de Maradona con Claudia Villafañe, así como también la del divorcio de la pareja (15 de abril del 2003), ya que su último estado civil fue “divorciado”.