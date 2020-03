La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prorrogó hasta el 31 de agosto próximo el plazo de extinción de los descuentos no crediticios para jubilados y pensionados.



La medida fue dispuesta a través de la resolución 1/2020 publicada este lunes en el Boletin Oficial.



La misma refiere al Sistema de Descuentos no Obligatorios que se acuerden con Terceras Entidades, aplicables a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).



Originalmente se determinó en 2018 que estos descuentos tendrían una vigencia máxima de 24 meses consecutivos desde su primer descuento, y una vez cumplido, cesaría el mismo de forma automática con determinadas excepciones.



También se estableció que los descuentos no crediticios que se encuentren en curso de ejecución se extinguirían a los dos meses calendario.



En esa oportunidad se fijó como fecha de finalización el 27 de febrero de 2020, lo cual llevó ahora a la ANSES a resolver su prórroga hasta fin de agosto.