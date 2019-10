El capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe de Logísitica del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), se negó a declarar este martes ante la jueza federal de la localidad patagónica de Caleta Olivia, en la primera indagatoria de la causa que investiga el hundimiento del ARA San Juan y sus 44 tripulantes en el Atlántico Sur, en noviembre de 2017.



Sulia fue el primer marino en ser citado en calidad de imputado en el marco de la investigación por el siniestro del buque, caratulada por el momento "averiguación de delito", que lleva adelante la magistrada santacruceña.



Su presentación se mantuvo bajo un fuerte hermetismo, y si bien no trascendió la imputación dispuesta por Yáñez, fuentes cercanas a la causa informaron que el marino llegó a las 10 al Juzgado Federal, pero como lo hizo sin abogado particular, hubo que aguardar la llegada de un defensor oficial desde la localidad vecina de Comodoro Rivadavia.

El capitán de corbeta dejó la sede judicial minutos antes de las 15: las querellas que intervienen en la causa no estuvieron presentes durante la audiencia, por pedido del imputado.



La citación de Sulia, quien estaba al frente del área de Logística cuando el ARA San Juan perdió contacto con la Base Naval de Mar del Plata el 15 de noviembre de 2017, había sido firmada el último 11 de octubre por la jueza, al igual que otros dos llamados a indagatoria.



La magistrada fijó además fechas para que declare mañana desde las 10 como imputado el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quien al momento del hundimiento del buque y sus 44 tripulantes era jefe de Operaciones de la fuerza.



El jueves, en tanto, será indagado a la misma hora el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, quien se desempeñaba entonces como jefe del Estado mayor del COFS y fue quien firmó el 24 de octubre de 2017 la Orden de Operaciones 04/17 "C", que dispuso la zarpada del submarino desde el Puerto marplatense al día siguiente.



Alonso fue además uno de los veedores de la Armada que embarcó en el Ocean Infinity durante las tareas de búsqueda del buque hundido, y quien hizo la descripción que el jefe de la Base Naval marplatense, capitán Gabriel Attis, brindó a los familiares la noche del hallazgo.

El capitán de navío ya declaró ante la jueza Yáñez, el 20 de diciembre de 2018, pero en ese caso lo hizo en el marco de la causa paralela sobre la búsqueda del submarino, no en la que investiga el hundimiento.



En su resolución, la magistrada adelantó que además de los tres primeros imputados, otros "serán convocados con el devenir de la presente instrucción".



El submarino ARA San Juan perdió contacto con tierra el 15 de noviembre de 2017, mientras participaba en una patrulla de mar en el Atlántico Sur, y sus restos fueron localizados dos días después del primer aniversario de su desaparición, sobre el lecho marino, a 907 metros de profundidad.