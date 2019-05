Por Matías Resano

Una mujer clama por la integridad de su madre, una anciana, de más de 80 años, quien se encuentra alojada en un geriátrico de Luján, el cual no está habilitado como tal. Justamente en ese marco, su hija denunció maltratos, luego de observar que su madre pasa sus días atada a una silla. Una aberrante escena desencadenada por una disputa familiar por las propiedades de la abuela.

En la calle Alsina al 1200, de Luján, se encuentra una propiedad que oficia como hogar de ancianos, aunque en su frente no hay marcas ni señales que den cuenta de ello. En este sentido, la titular del establecimiento, cuya identidad se mantiene en reserva por razones judiciales, reconoció al medio local Noticias en Luján que "se está tramitando la habilitación. Quiero ser lo más legal que se pueda".

La prueba que deja en claro el maltrato hacia la anciana.

No obstante ello, la mujer afirma que "nuestro personal es un combo, ningún geriátrico de la ciudad dispone de un médico de cabecera", tras ser consultada sobre la calidad de su personal, si efectivamente son enfermeros y profesionales de la salud. En ese contexto irregular, residen trece ancianos, entre ellos una mujer, de 84 años, que fue internada por decisión de un sobrino, luego de convencer al marido de ella, un año mayor.

La interna había sufrido un ACV que afectó considerablemente su movilidad en el lado derecho de su cuerpo. Una discapacidad motriz que fue el argumento que la máxima representante del geriátrico empleó para justificar que la abuela se encuentre atada a una silla con un pañuelo atado a su cuello, que recorre el respaldo y asciende por las patas.

Así la envuelve a la indefensa mujer, que pasa sus días bajo esa forma. Al respecto, la autoridad del recinto se excusó en que "es un sostén, porque es una abuela que no tiene estabilidad, es por orden de la doctora para que no se caiga". Al mismo tiempo, remarcó que la anciana se halla sentada en una "silla especial", que no se condice con lo reflejado por la imagen que comenzó a difundir, por las redes sociales, Analía Petrelli, hija de la damnificada.

Una situación que la mujer descubrió en su última visita al inmueble, y por la cual exigió alguna respuesta alguna, que finalmente no obtuvo. Por lo tanto, acudió a su primo, quien es "el apoderado" de la abuela, según los mentores del geriátrico, pero este le expresó que "no tengo límites". Ante semejante manifestación amenazante, Analía radicó la denuncia en la Superintendencia de Políticas de Género, de la Provincia de Buenos Aires.

En la acusación, la joven enfatiza un interés inmobiliario del hombre hacia las propiedades de sus padres, y vincula ello a la internación de su madre en un lugar no legitimado como Hogar de Ancianos. Al mismo tiempo, solicita a las autoridades judiciales que intervienen en la causa, una restricción perimetral para su violento familiar.